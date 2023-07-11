https://sputnikarabic.ae/20230711/العراق-يتفق-مع-إيران-على-تزويدها-بالنفط-الخام-مقابل-الغاز-1078968102.html
العراق يتفق مع إيران على تزويدها بالنفط الخام مقابل الغاز
العراق يتفق مع إيران على تزويدها بالنفط الخام مقابل الغاز
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T20:38+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، تم توقيع الاتفاق في بغداد، اليوم، والذي تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.بدوره، قال السوداني في كلمة للشعب إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز"، لافتا إلى أن القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية.وأضاف أنه "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءاً من مساء اليوم إذ سيتدفق 10 مليون م3 قياسي وستعود إلى ذات الكميات السابقة".وأوضح السوداني أنه "بسبب عدم موافقة أمريكا على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%". وأكد أن "العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني والبالغة 11 مليار دولار وأُودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، أمس الاثنين، أن العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلبًا على منظومة الإنتاج الوطنية.وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، إن البلاد ستواجه نقصا في الكهرباء، بعد قطع إمدادات الغاز من إيران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إجمالي إمدادات الكهرباء انخفض بشكل كبير، بعد أن أوقفت إيران تصدير 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق.وذكر البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية لرسوم الغاز من الجانب العراقي".وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230711/السفير-الإيراني-لدى-بغداد-واشنطن-تستخدم-ملف-الكهرباء-لتأجيج-الشارع-العراقي-ضد-طهران-1078965151.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/العراق-يبدأ-خلال-أيام-مشاورات-مع-واشنطن-حول-ديون-الغاز-الإيرانية-1078950538.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق يتفق مع إيران على تزويدها بالنفط الخام مقابل الغاز
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، تم توقيع الاتفاق في بغداد، اليوم، والذي تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.
بدوره، قال
السوداني في كلمة للشعب إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز"، لافتا إلى أن القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية.
وأضاف أنه "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءاً من مساء اليوم إذ سيتدفق 10 مليون م3 قياسي وستعود إلى ذات الكميات السابقة".
وأوضح السوداني أنه "بسبب عدم موافقة أمريكا على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%".
وأكد أن "العراق
سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني والبالغة 11 مليار دولار وأُودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، أمس الاثنين، أن العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلبًا على منظومة الإنتاج الوطنية.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، إن البلاد ستواجه نقصا في الكهرباء، بعد قطع إمدادات الغاز من إيران
بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إجمالي إمدادات الكهرباء انخفض بشكل كبير، بعد أن أوقفت إيران تصدير 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق.
وذكر البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية لرسوم الغاز من الجانب العراقي".
وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.