https://sputnikarabic.ae/20230711/بولتون-يوصف-المحادثات-حول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-بأنها-مضيعة-للوقت-1078969070.html

بولتون يوصف المحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مضيعة للوقت

بولتون يوصف المحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مضيعة للوقت

قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن النقاشات حول عضوية أوكرانيا في الناتو هي إضاعة للوقت وإشارة إلى وجود خلافات في... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T21:44+0000

2023-07-11T21:44+0000

2023-07-11T21:44+0000

جون بولتون

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الناتو

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال بولتون في مقابلة مع إذاعة LBC البريطانية: "المادة 5 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تنص على أن الهجوم على أحد الأعضاء (في الناتو) يعتبر هجوماً على الجميع. لم يسبق أن قبلت الناتو دولة تكون في حالة حرب، لأن ذلك سيعني بالضرورة أن الأعضاء الآخرين سيتورطون أيضًا في الحرب".وأضاف: "أعتقد أن كل هذا (الحديث عن أوكرانيا والناتو) هو إضاعة كبيرة للوقت وإشارة إلى الخلافات في الحلف".وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن: "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.

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جون بولتون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو