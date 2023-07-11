https://sputnikarabic.ae/20230711/بولتون-يوصف-المحادثات-حول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-بأنها-مضيعة-للوقت-1078969070.html
بولتون يوصف المحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مضيعة للوقت
بولتون يوصف المحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مضيعة للوقت
قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن النقاشات حول عضوية أوكرانيا في الناتو هي إضاعة للوقت وإشارة إلى وجود خلافات في... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T21:44+0000
2023-07-11T21:44+0000
2023-07-11T21:44+0000
جون بولتون
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بولتون في مقابلة مع إذاعة LBC البريطانية: "المادة 5 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تنص على أن الهجوم على أحد الأعضاء (في الناتو) يعتبر هجوماً على الجميع. لم يسبق أن قبلت الناتو دولة تكون في حالة حرب، لأن ذلك سيعني بالضرورة أن الأعضاء الآخرين سيتورطون أيضًا في الحرب".وأضاف: "أعتقد أن كل هذا (الحديث عن أوكرانيا والناتو) هو إضاعة كبيرة للوقت وإشارة إلى الخلافات في الحلف".وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن: "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جون بولتون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو
جون بولتون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو
بولتون يوصف المحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مضيعة للوقت
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قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن النقاشات حول عضوية أوكرانيا في الناتو هي إضاعة للوقت وإشارة إلى وجود خلافات في الحلف.
وقال بولتون في مقابلة مع إذاعة LBC البريطانية: "المادة 5 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تنص على أن الهجوم على أحد الأعضاء (في الناتو) يعتبر هجوماً على الجميع. لم يسبق أن قبلت الناتو دولة تكون في حالة حرب، لأن ذلك سيعني بالضرورة أن الأعضاء الآخرين سيتورطون أيضًا في الحرب".
وأضاف: "أعتقد أن كل هذا (الحديث عن أوكرانيا والناتو) هو إضاعة كبيرة للوقت وإشارة إلى الخلافات في الحلف".
وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو
، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".
وجاء في بيان الناتو أن: "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".
فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.