https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، تعليقًا على قرارات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة بأهدافها... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T21:37+0000
2023-07-11T21:37+0000
2023-07-11T21:37+0000
ميدفيديف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وكتب في قناته على تليغرام: "ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا؟ الأمر واضح. ستستمر العملية العسكرية الخاصة بأهدافها السابقة. واحدة من تلك الأهداف هي رفض المجموعة النازية في كييف الانضمام إلى الناتو، وهذا ما أصرنا عليه من البداية".وأضاف ميدفيديف: "إذن، سيتعين علينا القضاء على هذه المجموعة (وهذا أمر ممكن وضروري)".وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن:فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيان-الختامي-للناتو-لن-يتضمن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1078947754.html
ميدفيديف
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ميدفيديف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
ميدفيديف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، تعليقًا على قرارات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة بأهدافها السابقة، وأحد تلك الأهداف هو رفض كييف الانضمام إلى الحلف، وإذا كان من الصعب على مجموعة كييف رفض الانضمام إلى الناتو، فسيتعين علينا القضاء عليها.
وكتب في قناته على تليغرام: "ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا؟ الأمر واضح. ستستمر العملية العسكرية الخاصة بأهدافها السابقة. واحدة من تلك الأهداف هي رفض المجموعة النازية في كييف الانضمام إلى الناتو، وهذا ما أصرنا عليه من البداية".
وأضاف ميدفيديف: "إذن، سيتعين علينا القضاء على هذه المجموعة (وهذا أمر ممكن وضروري)".
وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو
، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".
"الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".
فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.