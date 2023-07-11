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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، تعليقًا على قرارات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة بأهدافها... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T21:37+0000
2023-07-11T21:37+0000
ميدفيديف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وكتب في قناته على تليغرام: "ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا؟ الأمر واضح. ستستمر العملية العسكرية الخاصة بأهدافها السابقة. واحدة من تلك الأهداف هي رفض المجموعة النازية في كييف الانضمام إلى الناتو، وهذا ما أصرنا عليه من البداية".وأضاف ميدفيديف: "إذن، سيتعين علينا القضاء على هذه المجموعة (وهذا أمر ممكن وضروري)".وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن:فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيان-الختامي-للناتو-لن-يتضمن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1078947754.html
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ميدفيديف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
ميدفيديف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو

21:37 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، تعليقًا على قرارات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة بأهدافها السابقة، وأحد تلك الأهداف هو رفض كييف الانضمام إلى الحلف، وإذا كان من الصعب على مجموعة كييف رفض الانضمام إلى الناتو، فسيتعين علينا القضاء عليها.
وكتب في قناته على تليغرام: "ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا؟ الأمر واضح. ستستمر العملية العسكرية الخاصة بأهدافها السابقة. واحدة من تلك الأهداف هي رفض المجموعة النازية في كييف الانضمام إلى الناتو، وهذا ما أصرنا عليه من البداية".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
إعلام: البيان الختامي للناتو لن يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الحلف
12:47 GMT
وأضاف ميدفيديف: "إذن، سيتعين علينا القضاء على هذه المجموعة (وهذا أمر ممكن وضروري)".
وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".
وجاء في بيان الناتو أن:
"الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".
فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
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