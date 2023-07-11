https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html

ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو

ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، تعليقًا على قرارات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة بأهدافها... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T21:37+0000

2023-07-11T21:37+0000

2023-07-11T21:37+0000

ميدفيديف

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

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وكتب في قناته على تليغرام: "ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا؟ الأمر واضح. ستستمر العملية العسكرية الخاصة بأهدافها السابقة. واحدة من تلك الأهداف هي رفض المجموعة النازية في كييف الانضمام إلى الناتو، وهذا ما أصرنا عليه من البداية".وأضاف ميدفيديف: "إذن، سيتعين علينا القضاء على هذه المجموعة (وهذا أمر ممكن وضروري)".وأمس الثلاثاء، قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن:فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.

https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيان-الختامي-للناتو-لن-يتضمن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1078947754.html

ميدفيديف

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ميدفيديف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم