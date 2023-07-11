https://sputnikarabic.ae/20230711/تصريف-المياه-المشعة-من-محطة-الطاقة-النووية-فوكوشيما-1-1078950249.html
تصريف المياه المشعة من محطة الطاقة النووية "فوكوشيما-1"
تصريف المياه المشعة من محطة الطاقة النووية "فوكوشيما-1"
تصريف المياه المشعة من محطة الطاقة النووية "فوكوشيما-1"
2023-07-11T14:11+0000
2023-07-11T14:11+0000
2023-07-11T14:23+0000
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واستجابة لذلك، بدأت هيئة الرقابة النووية عملية التفتيش النهائي بدءًا من يوم 28 يونيو، كما زار رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليابان في 4 يوليو/ تموز.وعرض غروسي تقريراً شاملاً عن الاستعراض المستقل للأمان الذي أجرته الوكالة لخطة اليابان الرامية إلى تصريف المياه المعالَجة من محطة "فوكوشيما -1" إلى البحر. وخلص استعراض الأمان إلى أن خطط اليابان تتسق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، التي تشكل مرجعاً عالمياً لحماية الناس والبيئة، وفق ما ذكره موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.على الرغم من أن المياه المعالجة تحتوي على التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين، فقد تمت إزالة معظم المواد المشعة. وكمية المياه المعالجة المخزنة في الخزان نحو 1.25 مليون طن، سيتم إطلاقها على مدار حوالي 30 عامًا، إلى جانب إيقاف تشغيل محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية.أكدت الحكومة اليابانية مرارًا وتكرارًا سلامة المياه المعالجة، لكن الدول المجاورة تعارض خطط تصريف المياه المعالجة إلى المحيط. يلخص فريق وكالة "سبوتنيك" الوضع المحيط للمياه المعالجة في الرسم البياني التالي.اقرأ أيضا - خبراء من كوريا الجنوبية يتوجهون إلى اليابان لفحص المياه في فوكوشيمااقرأ أيضا - كوريون جنوبيون يعبرون عن معارضتهم لتصريف اليابان مياه عادمة نووية من محطة فوكوشيمااقرأ أيضا - احتجاجات في كوريا الجنوبية ضد تصريف اليابان لمياه فوكوشيما الملوثة إلى المحيط
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة فوكوشيما، المياه المشعة، الطاقة النووية
محطة فوكوشيما، المياه المشعة، الطاقة النووية
تصريف المياه المشعة من محطة الطاقة النووية "فوكوشيما-1"
14:11 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اليابانية، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أنها أكملت بناء منشأة يمكن استخدامها لإطلاق المياه المعالجة المخزنة في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية في المحيط.
واستجابة لذلك، بدأت هيئة الرقابة النووية عملية التفتيش النهائي بدءًا من يوم 28 يونيو، كما زار رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليابان في 4 يوليو/ تموز.
وعرض غروسي تقريراً شاملاً عن الاستعراض المستقل للأمان الذي أجرته الوكالة لخطة اليابان الرامية إلى تصريف المياه المعالَجة من محطة "فوكوشيما -1"
إلى البحر. وخلص استعراض الأمان إلى أن خطط اليابان تتسق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، التي تشكل مرجعاً عالمياً لحماية الناس والبيئة، وفق ما ذكره موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
.
على الرغم من أن المياه المعالجة تحتوي على التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين، فقد تمت إزالة معظم المواد المشعة. وكمية المياه المعالجة المخزنة في الخزان نحو 1.25 مليون طن، سيتم إطلاقها على مدار حوالي 30 عامًا، إلى جانب إيقاف تشغيل محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية.
أكدت الحكومة اليابانية مرارًا وتكرارًا سلامة المياه المعالجة، لكن الدول المجاورة تعارض خطط تصريف المياه المعالجة إلى المحيط. يلخص فريق وكالة "سبوتنيك" الوضع المحيط للمياه المعالجة في الرسم البياني التالي.