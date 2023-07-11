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https://sputnikarabic.ae/20230711/مفوضية-الانتخابات-الباكستانية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-عمران-خان-1078941475.html
مفوضية الانتخابات الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق عمران خان
مفوضية الانتخابات الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق عمران خان
أصدرت مفوضية الانتخابات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة، بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية ازدراء. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:52+0000
2023-07-11T09:52+0000
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وشملت مذكرة الاعتقال، وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، وفقا لمحطة "آري نيوز" الهندية.في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب 2022، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية إخطارات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وآخرين بزعم استخدام لغة "مفرطة" ضد رئيس مفوضية الانتخابات، سيكندر سلطان رجا، ومراقب الانتخابات.وسبق لفؤاد تشودري، ورئيس "حركة الإنصاف" عمران خان، أن انتقدوا مفوضية الانتخابات ورئيسها سيكندر رجا، ووصفوا الهيئة الانتخابية بأنها "تابعة للرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز".وكانت محكمة إسلام أباد العليا أصدرت، الشهر الماضي، قرارا بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل.ونقلت وسائل إعلام عن محاميه جوهر خان، قوله إن قرار المحكمة حال دون حبسه لمدة 14 يوما.وكان خان قد توجه إلى العاصمة من منزله في لاهور، لتمديد الكفالة في القضايا الأخرى، والسعي للإفراج عنه بكفالة في تهم جديدة بالقتل لتجنب اعتقاله من جديد.يذكر أنه، في مايو/ أيار الماضي، قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، منح عمران خان إفراجا بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس، على كفالة رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/ يونيو الماضي.ويعد عمران خان، رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ باكستان الذي تمت الإطاحة به من خلال التصويت بحجب الثقة، حيث يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من بينها "الإرهاب" و"غسيل الأموال".
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عمران خان, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
عمران خان, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مفوضية الانتخابات الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق عمران خان

09:52 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
عمران خان
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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أصدرت مفوضية الانتخابات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة، بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية ازدراء.
وشملت مذكرة الاعتقال، وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، وفقا لمحطة "آري نيوز" الهندية.
في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب 2022، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية إخطارات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وآخرين بزعم استخدام لغة "مفرطة" ضد رئيس مفوضية الانتخابات، سيكندر سلطان رجا، ومراقب الانتخابات.
وسبق لفؤاد تشودري، ورئيس "حركة الإنصاف" عمران خان، أن انتقدوا مفوضية الانتخابات ورئيسها سيكندر رجا، ووصفوا الهيئة الانتخابية بأنها "تابعة للرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز".
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وكانت محكمة إسلام أباد العليا أصدرت، الشهر الماضي، قرارا بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل.
ونقلت وسائل إعلام عن محاميه جوهر خان، قوله إن قرار المحكمة حال دون حبسه لمدة 14 يوما.
وكان خان قد توجه إلى العاصمة من منزله في لاهور، لتمديد الكفالة في القضايا الأخرى، والسعي للإفراج عنه بكفالة في تهم جديدة بالقتل لتجنب اعتقاله من جديد.
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يذكر أنه، في مايو/ أيار الماضي، قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، منح عمران خان إفراجا بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.
ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس، على كفالة رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/ يونيو الماضي.
ويعد عمران خان، رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ باكستان الذي تمت الإطاحة به من خلال التصويت بحجب الثقة، حيث يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من بينها "الإرهاب" و"غسيل الأموال".
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