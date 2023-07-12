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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا
https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-1078970756.html
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا
أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي، بحسب ما أعلن حرس السواحل الياباني، نقلاً عن بيان وزارة الدفاع اليابانية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T01:11+0000
2023-07-12T01:29+0000
كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال حرس السواحل الياباني في بيان: "وفقًا لبيانات وزارة الدفاع اليابانية، أجرت كوريا الشمالية إطلاقًا لصاروخ بالستي محتمل".وتمّ حث الطائرات والسفن على تجنب حطام الصاروخ إذا تم رؤيته وإبلاغ حرس السواحل الياباني في حال عثر على شظايا المقذوف، وفقًا للبيان.يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230616/كوريا-الجنوبية-تنتشل-حطام-صاروخ-الفضاء-الكوري-الشمالي-1078162116.html
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كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا

01:11 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 12.07.2023)
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Photo / KCNA
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أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي، بحسب ما أعلن حرس السواحل الياباني، نقلاً عن بيان وزارة الدفاع اليابانية.
وقال حرس السواحل الياباني في بيان: "وفقًا لبيانات وزارة الدفاع اليابانية، أجرت كوريا الشمالية إطلاقًا لصاروخ بالستي محتمل".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
كوريا الجنوبية تنتشل حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي
16 يونيو, 02:30 GMT
وتمّ حث الطائرات والسفن على تجنب حطام الصاروخ إذا تم رؤيته وإبلاغ حرس السواحل الياباني في حال عثر على شظايا المقذوف، وفقًا للبيان.
يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.
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