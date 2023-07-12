https://sputnikarabic.ae/20230712/روغوف-سلسلة-من-الانفجارات-تهز-مدينة-زابوروجيه-التي-تسيطر-عليها-كييف-1079012256.html

سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف

سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف

أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، عن سلسلة انفجارات هزت المدينة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T23:25+0000

2023-07-12T23:25+0000

2023-07-12T23:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال روغوف في قناته على تطبيق التلغرام: "في مركز المقاطعة الذي يتم احتلاله مؤقتًا من قبل نظام (فلاديمير) زيلينسكي، تعرضنا لسلسلة من الانفجارات".يشار إلى أنه في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا الاتحادية، والذي لم تعترف به كييف وتواصل قصف المنطقة.وتحت سيطرة روسيا حاليًا أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين تظل مدينة زابوروجيه، التي كانت عاصمة المقاطعة السابقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس 2023 أصبحت ميليتوبول مركزًا إداريًا للمنطقة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230712/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدد-من-المناطق-الأوكرانية-1079009933.html

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