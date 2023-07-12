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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/روغوف-سلسلة-من-الانفجارات-تهز-مدينة-زابوروجيه-التي-تسيطر-عليها-كييف-1079012256.html
سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف
سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف
أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، عن سلسلة انفجارات هزت المدينة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T23:25+0000
2023-07-12T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف في قناته على تطبيق التلغرام: "في مركز المقاطعة الذي يتم احتلاله مؤقتًا من قبل نظام (فلاديمير) زيلينسكي، تعرضنا لسلسلة من الانفجارات".يشار إلى أنه في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا الاتحادية، والذي لم تعترف به كييف وتواصل قصف المنطقة.وتحت سيطرة روسيا حاليًا أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين تظل مدينة زابوروجيه، التي كانت عاصمة المقاطعة السابقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس 2023 أصبحت ميليتوبول مركزًا إداريًا للمنطقة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدد-من-المناطق-الأوكرانية-1079009933.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف

23:25 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 12.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik
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أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، عن سلسلة انفجارات هزت المدينة.
وقال روغوف في قناته على تطبيق التلغرام: "في مركز المقاطعة الذي يتم احتلاله مؤقتًا من قبل نظام (فلاديمير) زيلينسكي، تعرضنا لسلسلة من الانفجارات".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية
22:02 GMT
يشار إلى أنه في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا الاتحادية، والذي لم تعترف به كييف وتواصل قصف المنطقة.
وتحت سيطرة روسيا حاليًا أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين تظل مدينة زابوروجيه، التي كانت عاصمة المقاطعة السابقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس 2023 أصبحت ميليتوبول مركزًا إداريًا للمنطقة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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