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إعلام: انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية ومنطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/زاخاروفا-تكشف-سبب-تعامل-زيلينسكي-بوقاحة-مع-وزير-الدفاع-البريطاني-1079010511.html
زاخاروفا تكشف سبب تعامل زيلينسكي بوقاحة مع وزير الدفاع البريطاني
زاخاروفا تكشف سبب تعامل زيلينسكي بوقاحة مع وزير الدفاع البريطاني
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي بتصرفه الفظ والاستهزاء تجاه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يقوم... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T22:51+0000
2023-07-12T22:51+0000
ماريا زاخاروفا
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت زاخاروفا في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "زيلينسكي تجاوز الحدود واستهزأ بوزير الدفاع البريطاني... بصورة عامة، إنه يبتزهم بالمعرفة الضخمة التي يمتلكها. وبناءً على ذلك، يطالب بمزيد ومزيد من المطالب".وأضافت أن رد زيلينسكي على والاس يعني أن كل الحملة العسكرية وكل ما يحدث على الأراضي الأوكرانية فيما يتعلق بروسيا وموجه ضد روسيا، ليس فقط في سياق العلاقات الجيدة بين كييف ولندن، وليس مجرد مشاركة الأنجلوساكسون، ولكن مباشرة تحت إشرافهما العالمي.وأكدت الدبلوماسية:وكان والاس قد صرح سابقاً بأنه يجب أن تكون أوكرانيا أكثر امتناناً للمساعدة التي يقدمها الغرب. وفي تعليقه على تصريح والاس، أعلن زيلينسكي أنه يمكنه أن يشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/نائب-في-الدوما-الروسي-لدى-زيلينسكي-شيء-واحد-فقط-خلال-قمة-الناتو-الركوع-وتقبيل-أحذية-الجميع-1078851459.html
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ماريا زاخاروفا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
ماريا زاخاروفا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا

زاخاروفا تكشف سبب تعامل زيلينسكي بوقاحة مع وزير الدفاع البريطاني

22:51 GMT 12.07.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي بتصرفه الفظ والاستهزاء تجاه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يقوم بابتزازه بسبب معرفته بأمور كثيرة.
وقالت زاخاروفا في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "زيلينسكي تجاوز الحدود واستهزأ بوزير الدفاع البريطاني... بصورة عامة، إنه يبتزهم بالمعرفة الضخمة التي يمتلكها. وبناءً على ذلك، يطالب بمزيد ومزيد من المطالب".
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وأضافت أن رد زيلينسكي على والاس يعني أن كل الحملة العسكرية وكل ما يحدث على الأراضي الأوكرانية فيما يتعلق بروسيا وموجه ضد روسيا، ليس فقط في سياق العلاقات الجيدة بين كييف ولندن، وليس مجرد مشاركة الأنجلوساكسون، ولكن مباشرة تحت إشرافهما العالمي.
وأكدت الدبلوماسية:
"أنهما على مدى سنوات عديدة دفعا بهذا المشروع المسمى "أوكرانيا ونظام كييف"، والآن انتقلوا إلى الأعمال القتالية. ولكن زيلينسكي لا يستطيع حالياً أن يتحدث بهذا الشكل".
وكان والاس قد صرح سابقاً بأنه يجب أن تكون أوكرانيا أكثر امتناناً للمساعدة التي يقدمها الغرب. وفي تعليقه على تصريح والاس، أعلن زيلينسكي أنه يمكنه أن يشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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