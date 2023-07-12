https://sputnikarabic.ae/20230712/صحيفة-تركيا-تشترط-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-مقابل-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1078976294.html
صحيفة: تركيا تشترط "عضوية الاتحاد الأوروبي" مقابل انضمام السويد إلى الناتو
صحيفة: تركيا تشترط "عضوية الاتحاد الأوروبي" مقابل انضمام السويد إلى الناتو
طالبت تركيا "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، قبل قمة "الناتو"، بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T07:41+0000
2023-07-12T07:41+0000
2023-07-12T07:41+0000
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وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه "قبل بدء قمة الناتو، أخبر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكن بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها"، مشيرة أن بلينكن أكد دعمه لهاكان فيدان".وأضافت الصحيفة أنه "بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وعقبها أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية".وكان الرئيس التركي رجب طيب قال، الاثنين الماضي، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.كما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
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https://sputnikarabic.ae/20230711/خلال-لقائهما-المشترك-بايدن-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-بشأن-مدى-انضمام-السويد-للناتو-فيديو-1078966503.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو, السويد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الناتو, السويد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
صحيفة: تركيا تشترط "عضوية الاتحاد الأوروبي" مقابل انضمام السويد إلى الناتو
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طالبت تركيا "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، قبل قمة "الناتو"، بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي".
وذكرت صحيفة
"حريت" التركية، أنه "قبل بدء قمة الناتو، أخبر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكن بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها"، مشيرة أن بلينكن أكد دعمه لهاكان فيدان".
وأضافت الصحيفة أنه "بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وعقبها أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية".
كما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو
إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".
كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية
.