https://sputnikarabic.ae/20230712/لابورتا-يكشف-لأول-مرة-السبب-وراء-رفض-ميسي-التعاقد-مع-برشلونة-1078977041.html
لابورتا يكشف لأول مرة السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع "برشلونة"
لابورتا يكشف لأول مرة السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع "برشلونة"
كشف رئيس نادي "برشلونة" خوان لابورتا، لأول مرة، سبب رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، التعاقد مجددا مع النادي الإسباني. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:24+0000
2023-07-12T08:24+0000
2023-07-12T08:24+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
منوعات
رياضة
الأخبار
نادي برشلونة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لابورتا إن "عقد عودة أسطورة الفريق السابق ليونيل ميسي، كان جاهزا للتوقيع"، مؤكدا أن الأخير "فضّل الانتقال إلى دوري آخر، حيث الضغط فيه أقل"، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.وأضاف أنه "جرى الاتفاق على جميع تفاصيل عقد ميسي، لكن والده ووكيل أعماله أخبرنا أنه يفضل اللعب في دوري أقل تنافسية".وتابع لابورتا: "والد ميسي قال لي إن ابنه مر بعامين صعبين في باريس، وإنه عانى كثيرا، والآن يريد اللعب في الدوري بضغط أقل، وبالتالي قلت له إنني أتفهم الأمر".وكان ميسي قد أعلن انتقاله إلى نادي "إنتر ميامي" الأمريكي بعد انتهاء عقده مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وذلك رغم أن الكثير من التقارير تحدثت سابقا عن قرب عودته إلى "برشلونة" الذي حقق معه إنجازات تاريخية، كالفوز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.ومن المقرر أن يظهر ميسي لأول مرة مع "إنتر ميامي"، في 21 من يوليو/ تموز الجاري، في مباراة ودية أمام "كروز أزول" المكسيكي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميسي-سأخوض-تحديا-جديدا-مع-إنتر-ميامي-وأدائي-لن-يتغير-1078968642.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليونيل ميسي, منوعات, رياضة, الأخبار, نادي برشلونة, الولايات المتحدة الأمريكية
ليونيل ميسي, منوعات, رياضة, الأخبار, نادي برشلونة, الولايات المتحدة الأمريكية
لابورتا يكشف لأول مرة السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع "برشلونة"
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كشف رئيس نادي "برشلونة" خوان لابورتا، لأول مرة، سبب رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، التعاقد مجددا مع النادي الإسباني.
وقال لابورتا إن "عقد عودة أسطورة الفريق السابق ليونيل ميسي، كان جاهزا للتوقيع"، مؤكدا أن الأخير "فضّل الانتقال إلى دوري آخر، حيث الضغط فيه أقل"، حسب صحيفة
"ماركا" الإسبانية.
وأضاف أنه "جرى الاتفاق على جميع تفاصيل عقد ميسي، لكن والده ووكيل أعماله أخبرنا أنه يفضل اللعب في دوري أقل تنافسية".
وتابع لابورتا: "والد ميسي قال لي إن ابنه مر بعامين صعبين في باريس، وإنه عانى كثيرا، والآن يريد اللعب في الدوري بضغط أقل، وبالتالي قلت له إنني أتفهم الأمر".
وكان ميسي قد أعلن انتقاله إلى نادي "إنتر ميامي
" الأمريكي بعد انتهاء عقده مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وذلك رغم أن الكثير من التقارير تحدثت سابقا عن قرب عودته إلى "برشلونة" الذي حقق معه إنجازات تاريخية، كالفوز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.
ومن المقرر أن يظهر ميسي لأول مرة مع "إنتر ميامي"، في 21 من يوليو/ تموز الجاري، في مباراة ودية
أمام "كروز أزول" المكسيكي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.