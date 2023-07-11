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https://sputnikarabic.ae/20230711/ميسي-سأخوض-تحديا-جديدا-مع-إنتر-ميامي-وأدائي-لن-يتغير-1078968642.html
ميسي: سأخوض تحديا جديدا مع إنتر ميامي وأدائي لن يتغير
ميسي: سأخوض تحديا جديدا مع إنتر ميامي وأدائي لن يتغير
تعهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقديم أداء عال مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي سينتقل إليه خلال الشهر الجاري. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T20:53+0000
2023-07-11T20:53+0000
مجتمع
رياضة
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نادي باريس سان جيرمان
الولايات المتحدة الأمريكية
ليونيل ميسي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ميسي لوسائل إعلام أمريكية، بمناسبة انضمامه للفريق الأمريكي، الذي من المقرر أن يستكمل إجراءات انضمامه رسميا، غدا الأربعاء.وتابع: "طريقة تفكيري لن تتغير، وسأبذل كل ما في وسعي لتقديم ذات المستوى الذي أقدمه في الملعب لنفسي وللنادي الذي أنتمي له".ولفت النجم الأرجنتيني إلى أن قرار انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي، يشعره بالسعادة، مشيرا إلى أن اللعب مع النادي الأمريكي يمثل تحديا جديدا.وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.ومن المقرر أن يظهر ميسي لأول مرة مع انتر ميامي في لـ 21 من يوليو/ تموز الجاري، في مباراة ودية أمام كروز أزول المكسيكي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-رسميا-ضم-ليونيل-ميسي-1077864335.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رياضة, أخبار العالم الآن, نادي باريس سان جيرمان, الولايات المتحدة الأمريكية, ليونيل ميسي
رياضة, أخبار العالم الآن, نادي باريس سان جيرمان, الولايات المتحدة الأمريكية, ليونيل ميسي

ميسي: سأخوض تحديا جديدا مع إنتر ميامي وأدائي لن يتغير

20:53 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAOليونيل ميسي في مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا، بكين، الصين، 15 يونيو/ حزيران 2023
ليونيل ميسي في مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا، بكين، الصين، 15 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAO
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تعهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقديم أداء عال مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي سينتقل إليه خلال الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ميسي لوسائل إعلام أمريكية، بمناسبة انضمامه للفريق الأمريكي، الذي من المقرر أن يستكمل إجراءات انضمامه رسميا، غدا الأربعاء.
وتابع: "طريقة تفكيري لن تتغير، وسأبذل كل ما في وسعي لتقديم ذات المستوى الذي أقدمه في الملعب لنفسي وللنادي الذي أنتمي له".
ولفت النجم الأرجنتيني إلى أن قرار انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي، يشعره بالسعادة، مشيرا إلى أن اللعب مع النادي الأمريكي يمثل تحديا جديدا.
الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
مجتمع
إنتر ميامي الأمريكي يعلن رسميا ضم ليونيل ميسي
7 يونيو, 20:47 GMT
وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يظهر ميسي لأول مرة مع انتر ميامي في لـ 21 من يوليو/ تموز الجاري، في مباراة ودية أمام كروز أزول المكسيكي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
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