https://sputnikarabic.ae/20230711/ميسي-سأخوض-تحديا-جديدا-مع-إنتر-ميامي-وأدائي-لن-يتغير-1078968642.html
ميسي: سأخوض تحديا جديدا مع إنتر ميامي وأدائي لن يتغير
ميسي: سأخوض تحديا جديدا مع إنتر ميامي وأدائي لن يتغير
تعهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقديم أداء عال مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي سينتقل إليه خلال الشهر الجاري. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T20:53+0000
2023-07-11T20:53+0000
2023-07-11T20:53+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
نادي باريس سان جيرمان
الولايات المتحدة الأمريكية
ليونيل ميسي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ميسي لوسائل إعلام أمريكية، بمناسبة انضمامه للفريق الأمريكي، الذي من المقرر أن يستكمل إجراءات انضمامه رسميا، غدا الأربعاء.وتابع: "طريقة تفكيري لن تتغير، وسأبذل كل ما في وسعي لتقديم ذات المستوى الذي أقدمه في الملعب لنفسي وللنادي الذي أنتمي له".ولفت النجم الأرجنتيني إلى أن قرار انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي، يشعره بالسعادة، مشيرا إلى أن اللعب مع النادي الأمريكي يمثل تحديا جديدا.وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.ومن المقرر أن يظهر ميسي لأول مرة مع انتر ميامي في لـ 21 من يوليو/ تموز الجاري، في مباراة ودية أمام كروز أزول المكسيكي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-رسميا-ضم-ليونيل-ميسي-1077864335.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار العالم الآن, نادي باريس سان جيرمان, الولايات المتحدة الأمريكية, ليونيل ميسي
رياضة, أخبار العالم الآن, نادي باريس سان جيرمان, الولايات المتحدة الأمريكية, ليونيل ميسي
ميسي: سأخوض تحديا جديدا مع إنتر ميامي وأدائي لن يتغير
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تعهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقديم أداء عال مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي سينتقل إليه خلال الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ميسي
لوسائل إعلام أمريكية، بمناسبة انضمامه للفريق الأمريكي، الذي من المقرر أن يستكمل إجراءات انضمامه رسميا، غدا الأربعاء.
وتابع: "طريقة تفكيري لن تتغير، وسأبذل كل ما في وسعي لتقديم ذات المستوى الذي أقدمه في الملعب لنفسي وللنادي الذي أنتمي له".
ولفت النجم الأرجنتيني إلى أن قرار انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي
إلى إنتر ميامي، يشعره بالسعادة، مشيرا إلى أن اللعب مع النادي الأمريكي يمثل تحديا جديدا.
وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يظهر ميسي لأول مرة مع انتر ميامي في لـ 21 من يوليو/ تموز الجاري، في مباراة ودية
أمام كروز أزول المكسيكي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.