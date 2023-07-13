https://sputnikarabic.ae/20230713/البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-يسير-أبطأ-مما-نتمنى-1079054077.html
البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما نتمنى
البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما نتمنى
أبدى مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، دوغلاس سيمز، استياءً من تقدم الهجوم المضاد الأوكراني بوتيرة أبطأ مما تتمناه الولايات... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T22:14+0000
2023-07-13T22:14+0000
2023-07-13T22:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك وفي تصريح للصحفيين يوم الخميس، ردَّ سيمز على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من النتائج الحالية لهجوم كييف المضاد، معترفًا بأنه "قد لا يتقدم بالسرعة التي نرغب فيها".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تضطر لمواجهة "معارك عنيفة".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي. وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي، وبلغت خسائره أكثر من 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف الوحدات العسكرية الأخرى و21 طائرة و6 مروحيات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مرتزق-أيرلندي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-فوضوي-ومرعب-1078972647.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما نتمنى
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أبدى مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، دوغلاس سيمز، استياءً من تقدم الهجوم المضاد الأوكراني بوتيرة أبطأ مما تتمناه الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
وفي تصريح للصحفيين يوم الخميس، ردَّ سيمز على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من النتائج الحالية لهجوم كييف المضاد، معترفًا بأنه "قد لا يتقدم بالسرعة التي نرغب فيها".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تضطر لمواجهة "معارك عنيفة".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي. وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي
، وبلغت خسائره أكثر من 26 ألف جندي و1244 دبابة
وآلاف الوحدات العسكرية الأخرى و21 طائرة و6 مروحيات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.