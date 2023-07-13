https://sputnikarabic.ae/20230713/النصر-السعودي-ممنوع-من-التعاقد-مع-أي-لاعبين-بأمر-فيفا-1079036381.html
"النصر" السعودي ممنوع من التعاقد مع أي لاعبين بأمر "فيفا"
"النصر" السعودي ممنوع من التعاقد مع أي لاعبين بأمر "فيفا"
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إنه حظر نادي النصر السعودي، من التعاقد مع أي لاعبين، لحين تسوية ديونه غير المسددة. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:51+0000
2023-07-13T12:51+0000
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وقال متحدث باسم "فيفا" في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن النصر السعودي "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة".ولم يكشف "فيفا" عن حجم الديون المطالب النادي السعودي بسدادها.كما لم يوضح المتحدث باسم "فيفا"، في تصريحاته، ما إذا كان انتقال لاعب خط الوسط الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، من نادي إنتر ميلان، سيتأثر بالعقوبة المفروضة على نادي النصر السعودي.وأضاف المتحدث أنه "سيتم رفع الحظر المعني فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023، وحتى صيف 2025.
https://sputnikarabic.ae/20210314/أحمد-موسى-يتقدم-بشكوى-لـ-الفيفا-ضد-نادي-سعودي-فيديو-1048362828.html
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نادي النصر السعودي, السعودية, رياضة, أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي, السعودية, رياضة, أخبار السعودية اليوم
"النصر" السعودي ممنوع من التعاقد مع أي لاعبين بأمر "فيفا"
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إنه حظر نادي النصر السعودي، من التعاقد مع أي لاعبين، لحين تسوية ديونه غير المسددة.
وقال متحدث باسم "فيفا
" في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن النصر السعودي "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة".
ولم يكشف "فيفا" عن حجم الديون المطالب النادي السعودي بسدادها.
كما لم يوضح المتحدث باسم "فيفا"، في تصريحاته، ما إذا كان انتقال لاعب خط الوسط الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، من نادي إنتر ميلان، سيتأثر بالعقوبة المفروضة على نادي النصر السعودي
.
وأضاف المتحدث أنه "سيتم رفع الحظر المعني فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تعاقد نجم كرة القدم البرتغالي
، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023، وحتى صيف 2025.