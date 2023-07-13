https://sputnikarabic.ae/20230713/بايدن-يأمر-بنشر-3-آلاف-عسكري-احتياطي-في-أوروبا-1079054538.html

بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكي في أوروبا

بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكي في أوروبا

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الوفاء الأطلسي". 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T23:01+0000

2023-07-13T23:01+0000

2023-07-13T23:02+0000

جو بايدن

الناتو

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ويتيح هذا الأمر، الذي جاء في بيان للبيت الأبيض، لوزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بأن يرسلوا وحدات الخدمة النشطة والأفراد المعينين في الاحتياط المختار أو أي عضو في الاحتياط الفردي المعين كوحدات منفصلة، بحسب الاحتياج.ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 عضو في أي وقت مع حد أقصى لـ 450 عضوًا من الاحتياط الفردي.تأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا وتزيد قواتها إلى حجم اللواء إذا دعت الحاجة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230713/الخارجية-الروسية-روسيا-لديها-كل-الأسلحة-اللازمة-لضمان-أمنها-1079054398.html

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