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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/بايدن-يأمر-بنشر-3-آلاف-عسكري-احتياطي-في-أوروبا-1079054538.html
بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكي في أوروبا
بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكي في أوروبا
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الوفاء الأطلسي". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T23:01+0000
2023-07-13T23:02+0000
جو بايدن
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويتيح هذا الأمر، الذي جاء في بيان للبيت الأبيض، لوزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بأن يرسلوا وحدات الخدمة النشطة والأفراد المعينين في الاحتياط المختار أو أي عضو في الاحتياط الفردي المعين كوحدات منفصلة، بحسب الاحتياج.ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 عضو في أي وقت مع حد أقصى لـ 450 عضوًا من الاحتياط الفردي.تأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا وتزيد قواتها إلى حجم اللواء إذا دعت الحاجة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الخارجية-الروسية-روسيا-لديها-كل-الأسلحة-اللازمة-لضمان-أمنها-1079054398.html
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جو بايدن, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
جو بايدن, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكي في أوروبا

23:01 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 23:02 GMT 13.07.2023)
© AFP 2023 / Allison Joyce جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / Allison Joyce
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أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الوفاء الأطلسي".
ويتيح هذا الأمر، الذي جاء في بيان للبيت الأبيض، لوزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بأن يرسلوا وحدات الخدمة النشطة والأفراد المعينين في الاحتياط المختار أو أي عضو في الاحتياط الفردي المعين كوحدات منفصلة، بحسب الاحتياج.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا لديها كل الأسلحة اللازمة لضمان أمنها
22:47 GMT
ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 عضو في أي وقت مع حد أقصى لـ 450 عضوًا من الاحتياط الفردي.
تأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا وتزيد قواتها إلى حجم اللواء إذا دعت الحاجة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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