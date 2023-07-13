https://sputnikarabic.ae/20230713/برشلونة-يبتكر-وسيلة-جديدة-لجني-المال-تحويل-عشب-كامب-نو-إلى-مجوهرات-1079034174.html
برشلونة يبتكر وسيلة جديدة لجني المال... تحويل عشب كامب نو إلى مجوهرات
برشلونة يبتكر وسيلة جديدة لجني المال... تحويل عشب كامب نو إلى مجوهرات
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لطرح مجموعة جديدة من المجوهرات التي تحمل اسمه حصريا، وذلك باستخدام العشب من ملعب كامب نو. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:07+0000
2023-07-13T12:07+0000
2023-07-13T12:07+0000
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ويخطط النادي بشكل غير عادي لاستخدام العشب من أرضية الموسم الماضي، من أجل إنشاء مجموعة من الأحجار الكريمة المتلألئة بشكل مستدام، وذلك من خلال عملية كربنة تنتج الماس الأصلي في أسبوع واحد فقط، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وتحمل مجموعة المجوهرات اسم "Etern Spotify Nou Camp 1957"، في إشارة إلى العام الذي شهد بناء الستاد الضخم لأول مرة.ويخطط نادي برشلونة، الذي كان من أبرز لاعبيه في عالم كرة القدم، ليونيل ميسي، لتصنيع المسامير، والأساور، وأزرار الكم، والخواتم، والقلائد، والدروع، والدبابيس، باستخدام الماس، مع مجوهرات "1957"، من ملعب كامب نو البالغة مساحته 7000 متر مربع.وعن كيفية سير عملية إنتاج المجوهرات، فإنها تستغرق 4 مراحل حتى تكتمل، وهي أولا قطع العشب في ملعب كامب نو، وتعبئته ونقله إلى مختبر للخطوة التالية "الكربنة"، وفي خلال هذه العملية، سيتم تركيز مادة العشب في الكربون، قبل وضع المادة العضوية في ظروف طبيعية مماثلة، بحيث يتم وضع الماس العضوي تحتها في الأرض، وهذا سيشكل بعد ذلك الأحجار الكريمة، التي يتم منحها بعد ذلك شهادة الأصالة، قبل أن يتم استخدامها في إنشاء المجوهرات.ويتوقع نادي برشلونة أن تبلغ صافي أرباحه من هذه الخطوة، نحو 33 مليون دولار أمريكي سنويا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, نادي برشلونة, العالم
منوعات, رياضة, نادي برشلونة, العالم
برشلونة يبتكر وسيلة جديدة لجني المال... تحويل عشب كامب نو إلى مجوهرات
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لطرح مجموعة جديدة من المجوهرات التي تحمل اسمه حصريا، وذلك باستخدام العشب من ملعب كامب نو.
ويخطط النادي بشكل غير عادي لاستخدام العشب من أرضية الموسم الماضي، من أجل إنشاء مجموعة من الأحجار الكريمة المتلألئة بشكل مستدام، وذلك من خلال عملية كربنة تنتج الماس الأصلي في أسبوع واحد فقط، وفقا لصحيفة
"موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وتحمل مجموعة المجوهرات اسم "Etern Spotify Nou Camp 1957"، في إشارة إلى العام الذي شهد بناء الستاد الضخم لأول مرة.
ويخطط نادي برشلونة
، الذي كان من أبرز لاعبيه في عالم كرة القدم، ليونيل ميسي
، لتصنيع المسامير، والأساور، وأزرار الكم، والخواتم، والقلائد، والدروع، والدبابيس، باستخدام الماس، مع مجوهرات "1957"، من ملعب كامب نو البالغة مساحته 7000 متر مربع.
وعن كيفية سير عملية إنتاج المجوهرات
، فإنها تستغرق 4 مراحل حتى تكتمل، وهي أولا قطع العشب في ملعب كامب نو، وتعبئته ونقله إلى مختبر للخطوة التالية "الكربنة"، وفي خلال هذه العملية، سيتم تركيز مادة العشب في الكربون، قبل وضع المادة العضوية في ظروف طبيعية مماثلة، بحيث يتم وضع الماس العضوي تحتها في الأرض، وهذا سيشكل بعد ذلك الأحجار الكريمة، التي يتم منحها بعد ذلك شهادة الأصالة، قبل أن يتم استخدامها في إنشاء المجوهرات.
ويتوقع نادي برشلونة أن تبلغ صافي أرباحه من هذه الخطوة، نحو 33 مليون دولار أمريكي سنويا.