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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/بوتين-يجب-على-الحكومة-والبرلمان-مناقشة-وضع-الشركات-العسكرية-الخاصة-في-روسيا-1079053527.html
بوتين: يجب على الحكومة والبرلمان مناقشة وضع الشركات العسكرية الخاصة في روسيا
بوتين: يجب على الحكومة والبرلمان مناقشة وضع الشركات العسكرية الخاصة في روسيا
حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة ومجلس الدوما الروسي اليوم الخميس على مناقشة وضع الشركات العسكرية الخاصة في روسيا. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T21:33+0000
2023-07-13T21:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقد نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عبارات بوتين قائلاً في تعليقه على أحداث 24 يونيو، عندما وقعت محاولة تمرد مسلحة من قبل قوات فاغنر: "هذه مسألة منفصلة تتعلق بالتشريع الحقيقي. لكن هذا سؤال يجب مناقشته في مجلس الدوما [مجلس النواب] وفي الحكومة".وأضاف قائلاً: "كل شيء بسيط جدًا وواضح بالنسبة للمجتمع الروسي"، مشيرًا إلى أن "جنود فاغنر العاديين قاتلوا بكرامة، لذا ... فإن حقيقة انجرارهم إلى هذه الأحداث أمر مؤسف".وقد تم استيلاء قوات من مجموعة "فاغنر" مؤقتًا، يوم 24 يونيو، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة "روستوف على الدون" الروسية، بعد اتهام قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، للقوات المسلحة الروسية بقصف مواقع "فاغنر"، وهو ما نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسي.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات قوات "فاغنر" بأنها "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، وتم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين بتهمة تنظيم تمرد مسلح، إلا أنه في وقت لاحق، تم التوصل إلى اتفاق معه توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وألقى الرئيس الروسي خطاباً للأمة الروسية، حدد فيه موقف القيادة في روسيا من محاولة التمرد العسكري الفاشلة، موجهًا شكره للمواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم في تلك الحادثة، ولجميع العسكريين ورجال الأجهزة الأمنية والاستخبارات الروسية، الذين وقفوا في وجه المتمردين من "فاغنر"، وبقوا أوفياء لواجبهم ولقسمهم ولوطنهم.وأكد الرئيس أن الغالبية العظمى من مقاتلي "فاغنر" وقادتهم هم أشخاص وطنيون تم التلاعب بهم، موجهًا الشكر للذين اتخذوا القرار الصحيح وتفادوا سفك الدماء بين الإخوة، وتراجعوا في اللحظة الأخيرة.وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي يوم 27 يونيو بإغلاق قضية التمرد المسلح الموجهة ضد فاغنر، موضحًا أن التحقيق أثبت أن المشاركين في التمرد تراجعوا عن أفعالهم الهادفة مباشرة إلى ارتكاب جريمة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الكرملين-يكشف-عن-اجتماع-بوتين-ببريغوجين-و35-قائدا-في-فاغنر-1078909249.html
https://sputnikarabic.ae/20230712/فاغنر-تسلم-عتادها-للجيش-الروسي--عاجل-1079001584.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

بوتين: يجب على الحكومة والبرلمان مناقشة وضع الشركات العسكرية الخاصة في روسيا

21:33 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 13.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
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حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة ومجلس الدوما الروسي اليوم الخميس على مناقشة وضع الشركات العسكرية الخاصة في روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وقد نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عبارات بوتين قائلاً في تعليقه على أحداث 24 يونيو، عندما وقعت محاولة تمرد مسلحة من قبل قوات فاغنر: "هذه مسألة منفصلة تتعلق بالتشريع الحقيقي. لكن هذا سؤال يجب مناقشته في مجلس الدوما [مجلس النواب] وفي الحكومة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
الكرملين: بوتين اجتمع مع بريغوجين و35 قائدا في "فاغنر"
10 يوليو, 10:31 GMT
وأضاف قائلاً: "كل شيء بسيط جدًا وواضح بالنسبة للمجتمع الروسي"، مشيرًا إلى أن "جنود فاغنر العاديين قاتلوا بكرامة، لذا ... فإن حقيقة انجرارهم إلى هذه الأحداث أمر مؤسف".
وقد تم استيلاء قوات من مجموعة "فاغنر" مؤقتًا، يوم 24 يونيو، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة "روستوف على الدون" الروسية، بعد اتهام قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، للقوات المسلحة الروسية بقصف مواقع "فاغنر"، وهو ما نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسي.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات قوات "فاغنر" بأنها "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، وتم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين بتهمة تنظيم تمرد مسلح، إلا أنه في وقت لاحق، تم التوصل إلى اتفاق معه توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وألقى الرئيس الروسي خطاباً للأمة الروسية، حدد فيه موقف القيادة في روسيا من محاولة التمرد العسكري الفاشلة، موجهًا شكره للمواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم في تلك الحادثة، ولجميع العسكريين ورجال الأجهزة الأمنية والاستخبارات الروسية، الذين وقفوا في وجه المتمردين من "فاغنر"، وبقوا أوفياء لواجبهم ولقسمهم ولوطنهم.
دبابات تي-72بي3 خلال المنتدي العسكري التقني آرميا2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
الدفاع الروسية: "فاغنر" تسلم عتادها للجيش
أمس, 15:08 GMT
وأكد الرئيس أن الغالبية العظمى من مقاتلي "فاغنر" وقادتهم هم أشخاص وطنيون تم التلاعب بهم، موجهًا الشكر للذين اتخذوا القرار الصحيح وتفادوا سفك الدماء بين الإخوة، وتراجعوا في اللحظة الأخيرة.
وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي يوم 27 يونيو بإغلاق قضية التمرد المسلح الموجهة ضد فاغنر، موضحًا أن التحقيق أثبت أن المشاركين في التمرد تراجعوا عن أفعالهم الهادفة مباشرة إلى ارتكاب جريمة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.
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