https://sputnikarabic.ae/20230713/تاريخ-توسع-الناتو-1079022416.html
تاريخ توسع "الناتو"
تاريخ توسع "الناتو"
تاريخ توسع حلف شمال الأطلس
2023-07-13T08:48+0000
2023-07-13T08:48+0000
2023-07-13T09:13+0000
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الناتو
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في البداية، نظم حلف "الناتو" مجموعة شاملة تضم 12 دولة عضو، وازداد عدد الدول التي انضمت على الفور إلى 31 دولة.أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، يوم 10 يوليو/ تموز الجاري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. وفي حالة الموافقة، ستصبح السويد الدولة العضو الـ32.وبدوه، قال أردوغان، الاثنين الماضي، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.اقرأ أيضا - الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"شاهد أيضا - حدود روسيا الجديدة مع الناتو
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تاريخ توسع الناتو
تاريخ توسع الناتو
2023-07-13T08:48+0000
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تاريخ توسع "الناتو"
08:48 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي، أو "الناتو"، في 4 أبريل/ نيسان 1949، كمنظمة عسكرية وسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت إليها فيما بعد دول الاتحاد الأوروبي. وأعدّ فريق "سبوتنيك" فيديوغراف حول تاريخ توسع "الناتو".
في البداية، نظم حلف "الناتو" مجموعة شاملة تضم 12 دولة عضو، وازداد عدد الدول التي انضمت على الفور إلى 31 دولة.
أعلن الأمين العام لحلف الناتو
، ينس ستولتنبرغ، يوم 10 يوليو/ تموز الجاري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو
إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. وفي حالة الموافقة، ستصبح السويد الدولة العضو الـ32.