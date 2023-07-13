https://sputnikarabic.ae/20230713/رئيسة-سلوفاكيا-تعلن-نشر-قوات-إسبانية-في-بلادها-بحلول-2024-1079012950.html
رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024
رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024
قالت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، يوم الأربعاء، إن الجنود الإسبان المتوقع نشرهم في سلوفاكيا في عام 2024 سيتولون قيادة الفرقة القتالية بدلاً من جمهورية... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:17+0000
2023-07-13T02:17+0000
2023-07-13T02:17+0000
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وقالت كابوتوفا للصحفيين: "كما تعلمون من المعلومات التي كانت متاحة يوم أمس، قررت إسبانيا إرسال قواتها العسكرية إلى سلوفاكيا في العام المقبل واستبدال قوات جمهورية التشيك. وقد قررت جمهورية التشيك أيضًا البقاء في سلوفاكيا، ولكن إسبانيا ستحل محلها من حيث القيادة".ويوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا ستنشر قواتها في سلوفاكيا وتعزز قوة مهمتها في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).من جانبه، أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، مارتن سكلينار، في وقت لاحق أن عدة مئات من الجنود الإسبان سيصلون إلى البلاد في فصل الخريف.وفي نفس اليوم، لفت سانشيز إلى أن مدريد سيُرسل 700 جندي إلى سلوفاكيا و250 جنديًا إلى رومانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230417/سلوفاكيا-تسلم-كل-طائراتها-المقاتلة-من-طراز-ميغ-29-لأوكرانيا-1076005572.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا, الناتو
حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا, الناتو
رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024
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قالت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، يوم الأربعاء، إن الجنود الإسبان المتوقع نشرهم في سلوفاكيا في عام 2024 سيتولون قيادة الفرقة القتالية بدلاً من جمهورية التشيك.
وقالت كابوتوفا للصحفيين: "كما تعلمون من المعلومات التي كانت متاحة يوم أمس، قررت إسبانيا إرسال قواتها العسكرية إلى سلوفاكيا في العام المقبل واستبدال قوات جمهورية التشيك. وقد قررت جمهورية التشيك أيضًا البقاء في سلوفاكيا، ولكن إسبانيا ستحل محلها من حيث القيادة".
ويوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا ستنشر قواتها في سلوفاكيا وتعزز قوة مهمتها في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي
(الناتو).
من جانبه، أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، مارتن سكلينار، في وقت لاحق أن عدة مئات من الجنود الإسبان سيصلون إلى البلاد في فصل الخريف.
وفي نفس اليوم، لفت سانشيز إلى أن مدريد سيُرسل 700 جندي إلى سلوفاكيا و250 جنديًا إلى رومانيا.