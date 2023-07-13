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https://sputnikarabic.ae/20230713/رئيسة-سلوفاكيا-تعلن-نشر-قوات-إسبانية-في-بلادها-بحلول-2024-1079012950.html
رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024
رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024
قالت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، يوم الأربعاء، إن الجنود الإسبان المتوقع نشرهم في سلوفاكيا في عام 2024 سيتولون قيادة الفرقة القتالية بدلاً من جمهورية... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:17+0000
2023-07-13T02:17+0000
حكومة إسبانيا
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وقالت كابوتوفا للصحفيين: "كما تعلمون من المعلومات التي كانت متاحة يوم أمس، قررت إسبانيا إرسال قواتها العسكرية إلى سلوفاكيا في العام المقبل واستبدال قوات جمهورية التشيك. وقد قررت جمهورية التشيك أيضًا البقاء في سلوفاكيا، ولكن إسبانيا ستحل محلها من حيث القيادة".ويوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا ستنشر قواتها في سلوفاكيا وتعزز قوة مهمتها في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).من جانبه، أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، مارتن سكلينار، في وقت لاحق أن عدة مئات من الجنود الإسبان سيصلون إلى البلاد في فصل الخريف.وفي نفس اليوم، لفت سانشيز إلى أن مدريد سيُرسل 700 جندي إلى سلوفاكيا و250 جنديًا إلى رومانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230417/سلوفاكيا-تسلم-كل-طائراتها-المقاتلة-من-طراز-ميغ-29-لأوكرانيا-1076005572.html
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حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا, الناتو
حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا, الناتو

رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024

02:17 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamuraالرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا تخاطب الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2022 في نيويورك.
الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا تخاطب الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2022 في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamura
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قالت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، يوم الأربعاء، إن الجنود الإسبان المتوقع نشرهم في سلوفاكيا في عام 2024 سيتولون قيادة الفرقة القتالية بدلاً من جمهورية التشيك.
وقالت كابوتوفا للصحفيين: "كما تعلمون من المعلومات التي كانت متاحة يوم أمس، قررت إسبانيا إرسال قواتها العسكرية إلى سلوفاكيا في العام المقبل واستبدال قوات جمهورية التشيك. وقد قررت جمهورية التشيك أيضًا البقاء في سلوفاكيا، ولكن إسبانيا ستحل محلها من حيث القيادة".
مقاتلات ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا
17 أبريل, 09:06 GMT
ويوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا ستنشر قواتها في سلوفاكيا وتعزز قوة مهمتها في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
من جانبه، أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، مارتن سكلينار، في وقت لاحق أن عدة مئات من الجنود الإسبان سيصلون إلى البلاد في فصل الخريف.
وفي نفس اليوم، لفت سانشيز إلى أن مدريد سيُرسل 700 جندي إلى سلوفاكيا و250 جنديًا إلى رومانيا.
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