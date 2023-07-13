https://sputnikarabic.ae/20230713/رئيس-الوزراء-اليوناني-واشنطن-توفر-قريبا-معدات-عسكرية-ضخمة-لليونان-مجانا-1079054235.html

رئيس الوزراء اليوناني: واشنطن توفر قريبا "معدات عسكرية ضخمة" لليونان مجانا

رئيس الوزراء اليوناني: واشنطن توفر قريبا "معدات عسكرية ضخمة" لليونان مجانا

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستزود اليونان قريبًا بـ "معدات عسكرية هامة" مجانًا. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T22:38+0000

2023-07-13T22:38+0000

2023-07-13T22:38+0000

واشنطن

اليونان

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104470/29/1044702906_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_f0795fafb5214da59bb8f825d46402a1.jpg

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة سكاي اليونانية: "أعني ليس فقط الموافقة على (توريد) طائرات إف-35، وهو أمر مهم جدًا، بل أيضًا إمكانية الحصول على معدات عسكرية فائضة مهمة ستُعطى لنا مجانًا. هذا ما تفعله الولايات المتحدة ولها كل الأسباب للقيام به بشكل أكبر لحليف جيد مثل اليونان".وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليونان تجري محادثات مع واشنطن، بعد توقيع "اتفاق دفاع قوي لمدة خمس سنوات"، مضيفًا أنه يعتقد أن اليونان "سوف تحصل قريبًا على أخبار جيدة بشأن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لليونان - دائمًا وبغض النظر عن ما يحدث في المفاوضات مع تركيا".في عامي 2019 و2021، قامت واشنطن وأثينا بتعديل اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل، مما سمح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية جديدة على أراضي اليونان وتوسيع مدة الاتفاق من سنة واحدة إلى خمس سنوات.وحتى عام 2019، كانت الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية واحدة فقط في اليونان ولكن الآن تمتلك تسع قواعد. وتم منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى ميناء الكسندروبوليس في شمال البلاد، والذي يستخدم لتوصيل المعدات العسكرية إلى شرق أوروبا وأوكرانيا. وصرح ميتسوتاكيس آنذاك أن الاتفاق المعدل يجعل اليونان شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة.تقوم اليونان بتنفيذ 19 برنامجًا لشراء الأسلحة بقيمة 11.5 مليار يورو (12.9 مليار دولار). ومن بينها شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال صنعت في فرنسا، وفرقاطات من طراز بيلهارا، وتحديث 83 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك 52+ و52+ المتقدمة إلى النسخة الفايبر - النسخة الأكثر تقدمًا للإف-16.وقد استلم سلاح الجو اليوناني بالفعل طائرتي إف-16 فايبر في سبتمبر/أيلول 2022. علاوة على ذلك، تخطط أثينا لشراء أكثر من 20 طائرة من الجيل الخامس إف-35.يشار إلى أنه يتوفر لدى وزارة الدفاع الأمريكية برنامج "المعدات العسكرية الفائضة"، الذي يسمح ببيع المعدات التي لم تعد مطلوبة إلى دول أخرى. وفي إطار هذا البرنامج، قدمت الولايات المتحدة مركبات الأمن المدرعة M1117 غارديان إلى اليونان في الفترة من 2022 إلى 2023.

https://sputnikarabic.ae/20191220/الولايات-المتحدة-تطلق-العنان-لليونان-وقبرص-لمواجهة-تركيا-في-المتوسط-1043803084.html

https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يقول-لليونان-اعتمادكم-على-واشنطن-وأوروبا-لن-ينفعكم-1068890705.html

واشنطن

اليونان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

واشنطن, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية