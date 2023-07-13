https://sputnikarabic.ae/20230713/وزير-الداخلية-الأردني-يزور-مصر-لبحث-تفكيك-شبكات-تهريب-المخدرات-1079022825.html
وزير الداخلية الأردني يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات
وزير الداخلية الأردني يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات
يزور وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الخميس، مصر لبحث مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T08:45+0000
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ونقلت قناة "المملكة"، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، أن زيارة الوزير مازن الفراية تأتي بدعوة من نظيره المصري، اللواء محمود توفيق، من أجل مناقشة أوجه التعاون والتركيز على التعاون الأمني.وأكد طارق المجالي أن برنامج زيارة الوزير الفراية يتضمن عقد جلسة مباحثات ثنائية للوزيرين لمناقشة أوجه التعاون، والتركيز على التعاون الأمني بمفهومه الشامل، سواء تبادل الخبرات في المجالات الفنية والأمنية والتدريبية.ويبحث الوزيران الأردني والمصري تبادل المعلومات فيما يتعلق بمجال "مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي أصبحت مشكلة تؤرق الإقليم"، حيث شدد طارق المجالي على أن هذا المجال تحديدا يتطلب تعاونا من دول المنطقة.ومن المقرر أن يزور مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني برفقة عدد من ضباط مديرية الأمن العام في بلاده، عددا من المؤسسات الأمنية في مصر، ويلتقون بنظرائهم المصريين، وذلك "للترتيب بشكل مباشر لترجمة التعاون الأمني لبرامج تنفيذية ومراجعة البرامج القائمة، حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري".ويشار إلى أن مصر عضو في لجنة الاتصال الوزارية المكونة من "الأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية"، وهي اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، وللاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الأردن-يعلن-إعادة-قطع-تراثية-من-مصر-1071148310.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العراق
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العراق
وزير الداخلية الأردني يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات
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يزور وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الخميس، مصر لبحث مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات.
ونقلت قناة
"المملكة"، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، أن زيارة الوزير مازن الفراية تأتي بدعوة من نظيره المصري، اللواء محمود توفيق، من أجل مناقشة أوجه التعاون والتركيز على التعاون الأمني.
13 ديسمبر 2022, 06:41 GMT
وأكد طارق المجالي أن برنامج زيارة الوزير الفراية يتضمن عقد جلسة مباحثات ثنائية للوزيرين لمناقشة أوجه التعاون، والتركيز على التعاون الأمني بمفهومه الشامل، سواء تبادل الخبرات في المجالات الفنية والأمنية والتدريبية.
ويبحث الوزيران الأردني والمصري تبادل المعلومات فيما يتعلق بمجال "مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات
التي أصبحت مشكلة تؤرق الإقليم"، حيث شدد طارق المجالي على أن هذا المجال تحديدا يتطلب تعاونا من دول المنطقة.
ومن المقرر أن يزور مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني برفقة عدد من ضباط مديرية الأمن العام في بلاده، عددا من المؤسسات الأمنية في مصر، ويلتقون بنظرائهم المصريين، وذلك "للترتيب بشكل مباشر لترجمة التعاون الأمني لبرامج تنفيذية ومراجعة البرامج القائمة، حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري
".
ويشار إلى أن مصر عضو في لجنة الاتصال الوزارية المكونة من "الأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية"، وهي اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، وللاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية.