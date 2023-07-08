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الصفدي: الأردن يكافح تهريب المخدرات عبر الحدود السورية بكل ما يلزم
الصفدي: الأردن يكافح تهريب المخدرات عبر الحدود السورية بكل ما يلزم
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تكافح عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية بكل ما يلزم من إجراءات. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T14:10+0000
2023-07-08T14:10+0000
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جاء ذلك في كلمة وجهها الصفدي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لاجتماع التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الذي تستضيفه واشنطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت.ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن تهريب المخدرات إلى داخل الأراضي الأردنية عبر الحدود مع سوريا يمثل خطرا متصاعدا.وأوضح أن تشكيل التحالف الدولي لمواجهة المخدرات الصناعية يمثل خطوة مهمة تدعم جهود مواجهة انتشار هذا الخطر.وتابع: "هذا التحالف يمثل فرصة لدعم جهود العمل الجماعي في مكافحة إنتاج وتهريب وتوزيع المخدرات الصناعية".وأوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة الأمريكية استضافت الاجتماع الوزاري للإعلان عن إنشاء هذا التحالف العالمي، الذي يسعى إلى توحيد جهود جميع دول العالم لمكافحة تصنيع الأنواع المختلفة من المواد المخدرة الصناعية بصورة غير مشروعة.يذكر أن الأردن يبذل جهودا كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات إلى أراضيه من الحدود السورية، ويشمل ذلك التصدي لأي محاولة تسلل، حتى تلك التي تستخدم الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات.وفي مايو/ أيار الماضي، توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط

الصفدي: الأردن يكافح تهريب المخدرات عبر الحدود السورية بكل ما يلزم

14:10 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تكافح عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية بكل ما يلزم من إجراءات.
جاء ذلك في كلمة وجهها الصفدي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لاجتماع التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الذي تستضيفه واشنطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت.
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ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن تهريب المخدرات إلى داخل الأراضي الأردنية عبر الحدود مع سوريا يمثل خطرا متصاعدا.
وأوضح أن تشكيل التحالف الدولي لمواجهة المخدرات الصناعية يمثل خطوة مهمة تدعم جهود مواجهة انتشار هذا الخطر.
وتابع: "هذا التحالف يمثل فرصة لدعم جهود العمل الجماعي في مكافحة إنتاج وتهريب وتوزيع المخدرات الصناعية".
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وأوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة الأمريكية استضافت الاجتماع الوزاري للإعلان عن إنشاء هذا التحالف العالمي، الذي يسعى إلى توحيد جهود جميع دول العالم لمكافحة تصنيع الأنواع المختلفة من المواد المخدرة الصناعية بصورة غير مشروعة.
يذكر أن الأردن يبذل جهودا كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات إلى أراضيه من الحدود السورية، ويشمل ذلك التصدي لأي محاولة تسلل، حتى تلك التي تستخدم الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات.
وفي مايو/ أيار الماضي، توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده.
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