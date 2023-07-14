https://sputnikarabic.ae/20230714/الأمم-المتحدة-تطالب-بتعليق-سداد-الديون-165-مليون-شخص-وقعوا-في-براثن-الفقر-في-الـ3-الماضية-1079056210.html
الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية
الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية
طالبت الأمم المتحدة، يوم الخميس، بتعليق سداد ديون البلدان النامية، قائلة إن 165 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T04:36+0000
2023-07-14T04:36+0000
2023-07-14T04:49+0000
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ونتيجة للأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرين إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم، وفقًا لتقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقال التقرير: "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة".من جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي الغير كافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".وأَضاف شتاينر:ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية".ووفقًا لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، تقريبًا نصف سكان العالم، في بلدان تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من ميزانياتها على التعليم والصحة.وعلى الرغم من أن البلدان النامية تواجه مستويات أقل من الدين، إلا أنها تدفع مزيدًا من الفوائد، جزئيًا بسبب معدلات فائدة أعلى.وستكون تكلفة إنقاذ 165 مليون شخص فقير حديثًا من الفقر أكثر من 14 مليار دولار سنويًا، أي 0.009 في المائة من الناتج المحلي العالمي وأقل بقليل من 4 في المائة من إجمالي خدمة الديون الخارجية العامة في عام 2022 للاقتصادات النامية، ووفقًا للتقرير. وإذا تم تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الأزمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى نحو 107 مليار دولار أمريكي، أي 0.065 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وحوالي ربع إجمالي خدمة الديون العامة الخارجية، وفقًا لتقديرات مؤلفي التقرير.
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الفقر, منظمة الأمم المتحدة, مستوى الفقر, الحد من الفقر, العالم, أخبار العالم الآن
الفقر, منظمة الأمم المتحدة, مستوى الفقر, الحد من الفقر, العالم, أخبار العالم الآن
الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية
04:36 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 04:49 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
طالبت الأمم المتحدة، يوم الخميس، بتعليق سداد ديون البلدان النامية، قائلة إن 165 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020.
ونتيجة للأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرين إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم، وفقًا لتقرير
نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال التقرير: "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة".
من جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي الغير كافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".
"هناك تكلفة بشرية في عدم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون البلدان النامية. نحتاج إلى آليات جديدة للتكهن بالصدمات وامتصاصها وجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الأكثر ضعفًا".
ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية".
ووفقًا لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، تقريبًا نصف سكان العالم، في بلدان تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من ميزانياتها على التعليم والصحة.
وعلى الرغم من أن البلدان النامية تواجه مستويات أقل من الدين، إلا أنها تدفع مزيدًا من الفوائد، جزئيًا بسبب معدلات فائدة أعلى.
وستكون تكلفة إنقاذ 165 مليون شخص فقير حديثًا من الفقر
أكثر من 14 مليار دولار سنويًا، أي 0.009 في المائة من الناتج المحلي العالمي وأقل بقليل من 4 في المائة من إجمالي خدمة الديون الخارجية العامة في عام 2022 للاقتصادات النامية، ووفقًا للتقرير.
وإذا تم تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الأزمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى نحو 107 مليار دولار أمريكي، أي 0.065 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وحوالي ربع إجمالي خدمة الديون العامة الخارجية، وفقًا لتقديرات مؤلفي التقرير.