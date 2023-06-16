https://sputnikarabic.ae/20230616/مديرة-النقد-الدولي-نريد-اقتصادا-تونسيا-لا-يدفع-فيه-الفقراء-ثمن-دعم-الأثرياء-1078175512.html
مديرة "النقد الدولي": نريد اقتصادا تونسيا لا يدفع فيه الفقراء ثمن دعم الأثرياء
مديرة "النقد الدولي": نريد اقتصادا تونسيا لا يدفع فيه الفقراء ثمن دعم الأثرياء
صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن الصندوق يتطلع إلى دعم اقتصاد ديناميكي وعادل في تونس لا يدفع فيه الفقراء مقابل الدعم الذي يتمتع به... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:10+0000
2023-06-16T11:10+0000
2023-06-16T11:10+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن جورجيفا تصريحاتها في مؤتمر صحفي عقد في لوكسمبورغ، قالت فيه: "أنا متأكدة من أننا سنتوصل إلى اتفاق حول كيفية القيام بذلك"، وأضافت أن "الاقتصاد التونسي يسير على نحو أفضل من المتوقع بفضل السياحة التي يبدو أنها تتعافى"، مشيرةً إلى أن تونس في وضع أفضل حاليا بسبب تعافي السياحة، وأن الضغط ليس دراماتيكيا كما كان يخشى.وأشارت جورجيفا إلى أنهم يعملون بشكل وثيق مع السلطات التونسية، وحققوا تقدما كبيرا في التوافق على البرنامج، مضيفةً: "نحن ممتنون جدا للاتزام أوروبا القوي بدعم تونس، ونحن متفقون على أنه سيكون من الرائع تنفيذ الإصلاحات التي تجعل الاقتصاد أقوى والآفاق أكثر إشراقا للشعب".وفيما يتعلق بالإصلاحات المنتظرة، قالت جورجيفا: "لا نتوقع وجود اختلافات، لكن ما زال لدينا عمل يتعين علينا القيام به بشأن تفاصيل كيفية تنفيذ الإصلاحات".وختمت جورجيفا تصريحاتها بأن "أوروبا لديها التزامًا قويًا بدعم تونس وسنستمر في العمل مع السلطات التونسية لتحقيق الأهداف التي حددناها في برنامج الإصلاح".وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.وقال البنك الدولي في بيان، مساء أمس الخميس، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, صندوق النقد الدولي
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, صندوق النقد الدولي
مديرة "النقد الدولي": نريد اقتصادا تونسيا لا يدفع فيه الفقراء ثمن دعم الأثرياء
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صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن الصندوق يتطلع إلى دعم اقتصاد ديناميكي وعادل في تونس لا يدفع فيه الفقراء مقابل الدعم الذي يتمتع به الأثرياء.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن جورجيفا تصريحاتها في مؤتمر صحفي عقد في لوكسمبورغ، قالت فيه: "أنا متأكدة من أننا سنتوصل إلى اتفاق حول كيفية القيام بذلك"، وأضافت أن "الاقتصاد التونسي يسير على نحو أفضل من المتوقع بفضل السياحة التي يبدو أنها تتعافى"، مشيرةً إلى أن تونس في وضع أفضل حاليا بسبب تعافي السياحة، وأن الضغط ليس دراماتيكيا كما كان يخشى.
وأشارت جورجيفا إلى أنهم يعملون بشكل وثيق مع السلطات التونسية، وحققوا تقدما كبيرا في التوافق على البرنامج، مضيفةً: "نحن ممتنون جدا للاتزام أوروبا القوي بدعم تونس، ونحن متفقون على أنه سيكون من الرائع تنفيذ الإصلاحات التي تجعل الاقتصاد أقوى والآفاق أكثر إشراقا للشعب".
وفيما يتعلق بالإصلاحات المنتظرة، قالت جورجيفا: "لا نتوقع وجود اختلافات، لكن ما زال لدينا عمل يتعين علينا القيام به بشأن تفاصيل كيفية تنفيذ الإصلاحات".
وختمت جورجيفا تصريحاتها بأن "أوروبا لديها التزامًا قويًا بدعم تونس وسنستمر في العمل مع السلطات التونسية لتحقيق الأهداف التي حددناها في برنامج الإصلاح".
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
وقال البنك الدولي
في بيان، مساء أمس الخميس، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.