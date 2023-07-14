https://sputnikarabic.ae/20230714/غروشكو-زيلينسكي-يطالب-رعاته-الخارجيين-أكثر-مما-يستطيعون-تقديمه-1079055914.html
غروشكو: زيلينسكي يطالب رعاته الخارجيين أكثر مما يستطيعون تقديمه
غروشكو: زيلينسكي يطالب رعاته الخارجيين أكثر مما يستطيعون تقديمه
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن فلاديمير زيلينسكي يطلب أكثر مما يمكن للراعين الخارجيين تقديمه، مشيرا إلى أنهم هم السبب في خلق هذا الوضع. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T03:09+0000
2023-07-14T03:09+0000
2023-07-14T03:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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العالم
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موسكو- سبوتنيك. وصرح غروشكو في مقابلة مع القناة الأولى الروسية قائلاً: "زيلينسكي يطلب المزيد مما يمكنهم تقديمه، ويطلب بأشكال وتعبيرات لا يمكن للراعين أنفسهم قبولها"، مشيرًا إلى أنهم هم السبب وراء هذا الوضع.وأضاف غروشكو قائلاً: "على سبيل المثال، هذه ليست المرة الأولى، إنها قصة تتكرر في كل مرة".وأمس الخميس، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا ليست شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به لدعمها بالأسلحة، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست "أمازون" عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وردا على تصريحات بن والاس، قال زيلينسكي: "أنا لا أفهم ما هي القضية، نحن نعرب عن امتناننا لبريطانيا وهي شريكة لنا، لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئا خاصا"، مضيفا: وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/زاخاروفا-تكشف-سبب-تعامل-زيلينسكي-بوقاحة-مع-وزير-الدفاع-البريطاني-1079010511.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
غروشكو: زيلينسكي يطالب رعاته الخارجيين أكثر مما يستطيعون تقديمه
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن فلاديمير زيلينسكي يطلب أكثر مما يمكن للراعين الخارجيين تقديمه، مشيرا إلى أنهم هم السبب في خلق هذا الوضع.
موسكو- سبوتنيك
. وصرح غروشكو في مقابلة مع القناة الأولى الروسية قائلاً: "زيلينسكي يطلب المزيد مما يمكنهم تقديمه، ويطلب بأشكال وتعبيرات لا يمكن للراعين أنفسهم قبولها"، مشيرًا إلى أنهم هم السبب وراء هذا الوضع.
وأضاف غروشكو قائلاً: "على سبيل المثال، هذه ليست المرة الأولى، إنها قصة تتكرر في كل مرة".
وأمس الخميس، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا ليست شركة "أمازون"
العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.
ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به لدعمها بالأسلحة، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست "أمازون" عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وردا على تصريحات بن والاس، قال زيلينسكي: "أنا لا أفهم ما هي القضية، نحن نعرب عن امتناننا لبريطانيا وهي شريكة لنا، لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئا خاصا"، مضيفا:
"يمكنني أن أشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.