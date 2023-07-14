https://sputnikarabic.ae/20230714/-ثاني-أكبر-ضبطية-في-تاريخ-البلاد-اليابان-تشكر-الإمارات-لمساعدتها-في-ضبط-شحنة-مخدرات-ضخمة-1079064128.html

" ثاني أكبر ضبطية في تاريخ البلاد".. اليابان تشكر الإمارات لمساعدتها في ضبط شحنة مخدرات ضخمة

" ثاني أكبر ضبطية في تاريخ البلاد".. اليابان تشكر الإمارات لمساعدتها في ضبط شحنة مخدرات ضخمة

أعربت القنصلية اليابانية في إمارة دبي، أمس الخميس، عن شكرها لجمارك الإمارة ودورها المؤثر في التصدي لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T11:37+0000

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2023-07-14T11:37+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء أمس الخميس، أن نويورو سيكيجوتشي، القنصل العام لليابان في دبي، قام بزيارة المقر الرئيسي لجمارك دبي، ليعرب عن شكر بلاده لهيئة الجمارك على مساعدتها في ضبط شحنة مخدرات.وأوضحت الوكالة أن شحنة المخدرات كانت قادمة من دولة آسيوية في طريقها إلى اليابان، وكانت تحمل على متنها 700 كغ من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر، وهي كمية تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار.وأشارت إلى أن تلك الكمية الضخمة من ضبطية المخدرات تعتبر ثاني أكبر ضبطية في تاريخ اليابان.ومن جانبه، أوضح أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن "دائرة الجمارك تعمل على توسيع التعاون في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود ومواجهة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة".ولفت مصبح إلى أن جمارك دبي تمتلك فريقا متخصصا في رصد وتحليل البيانات، وكذلك كادر تفتيش مؤهل يتميز بالكفاءة والاحترافية، فضلا عن توفر أنظمة متطورة رائدة لتتبع أي شحنات مشبوهة.وأشاد القنصل العام لليابان في دبي بجهود جمارك الإمارة، ودورها في دعم وتعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات واليابان، منوّها إلى حرص القنصلية اليابانية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي، بهدف الوصول إلى الاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدائرة.ويشار إلى أن شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة ربطت نظام بصمة السلاح مع قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لتصبح بذلك أول شرطة عربية تقدم على هذه الخطوة.وسيسهم هذا الإنجاز العلمي المتخصص في مجال علوم الأدلة الجنائية مستقبلا في تعزيز قدرة شرطة دبي على إجراء المقارنات مع أكثر من مليون و800 ألف بصمة سلاح على مستوى العالم في أقل من ساعة واحدة.كما ستسهم الخطوة في الكشف عن غموض الجرائم، وتحديد نوع الأسلحة وهوية مستخدمها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

https://sputnikarabic.ae/20230417/شرطة-دبي-تصبح-الأولى-عربيا-التي-تربط-بصمة-السلاح-مع-الإنتربول-1076016718.html

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