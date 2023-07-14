عربي
https://sputnikarabic.ae/20230714/بحوزتهم-مليوني-حبة-مخدرة-العراق-يطيح-بـأخطر-شبكة-دولية-لتهريب-وتجارة-المخدرات-1079059835.html
"بحوزتهم مليوني حبة مخدرة"... العراق يطيح بـ"أخطر" شبكة دولية لتهريب وتجارة المخدرات
"بحوزتهم مليوني حبة مخدرة"... العراق يطيح بـ"أخطر" شبكة دولية لتهريب وتجارة المخدرات
نجحت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، في الإطاحة بأخطر شبكة دولية لتجارة المخدرات، مكونة من 3 متهمين. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T09:17+0000
2023-07-14T09:17+0000
العالم العربي
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103885/90/1038859050_0:56:1025:632_1920x0_80_0_0_e07e39fb3453a00831d88c7ac78579a9.jpg
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، عن المديرية العامة لشؤون المخدرات إعلانها القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، تتكون من ثلاثة متهمين.وأكد بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية ضبط عناصرها للمتهمين الثلاثة وبحوزتهم مليوني حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" بوزن 220 كيلو غرام في محافظة المثنى.وأشار البيان العراقي إلى أن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يقوم بمتابعة وإشراف شخصي على تشكيل فرق العمل الخاصة لإلقاء القبض على عصابات تهريب المخدرات، بالتنسيق مع مدير عام شؤون المخدرات ومديرية شؤون المخدرات والأفرع في المحافظات العراقية.ولفت البيان إلى أنه في إطار الحملة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات تم تشكيل فريق عمل برئاسة الوزير، وبموجب قرار قضائي، ونجحت عناصر المكافحة في إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات مشكلة من 3 متهمين.ولفت بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية إلى أن المتهمين الثلاثة تم إيداعهم التوقيف بناء على أحكام المادة 27 مخدرات، لينالوا جزاءهم.ويشار إلى أن السلطات العراقية قد أعلنت اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات جنوبي البلاد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عملية نوعية استباقية جنوبي البلاد، موضحا أنه تم إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين وذلك تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها إلى البلد.
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103885/90/1038859050_54:0:969:686_1920x0_80_0_0_bf480cd37d680870cc9e3e9b0fb314a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم

"بحوزتهم مليوني حبة مخدرة"... العراق يطيح بـ"أخطر" شبكة دولية لتهريب وتجارة المخدرات

09:17 GMT 14.07.2023
© flickr.com / DVIDSHUB / الشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© flickr.com / DVIDSHUB /
تابعنا عبرTelegramNabd
نجحت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، في الإطاحة بأخطر شبكة دولية لتجارة المخدرات، مكونة من 3 متهمين.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، عن المديرية العامة لشؤون المخدرات إعلانها القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، تتكون من ثلاثة متهمين.
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد
29 يناير, 09:32 GMT
وأكد بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية ضبط عناصرها للمتهمين الثلاثة وبحوزتهم مليوني حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" بوزن 220 كيلو غرام في محافظة المثنى.
وأشار البيان العراقي إلى أن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يقوم بمتابعة وإشراف شخصي على تشكيل فرق العمل الخاصة لإلقاء القبض على عصابات تهريب المخدرات، بالتنسيق مع مدير عام شؤون المخدرات ومديرية شؤون المخدرات والأفرع في المحافظات العراقية.
ولفت البيان إلى أنه في إطار الحملة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات تم تشكيل فريق عمل برئاسة الوزير، وبموجب قرار قضائي، ونجحت عناصر المكافحة في إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات مشكلة من 3 متهمين.
ولفت بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية إلى أن المتهمين الثلاثة تم إيداعهم التوقيف بناء على أحكام المادة 27 مخدرات، لينالوا جزاءهم.
ويشار إلى أن السلطات العراقية قد أعلنت اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات جنوبي البلاد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عملية نوعية استباقية جنوبي البلاد، موضحا أنه تم إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين وذلك تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.
وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها إلى البلد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала