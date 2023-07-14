https://sputnikarabic.ae/20230714/بحوزتهم-مليوني-حبة-مخدرة-العراق-يطيح-بـأخطر-شبكة-دولية-لتهريب-وتجارة-المخدرات-1079059835.html

"بحوزتهم مليوني حبة مخدرة"... العراق يطيح بـ"أخطر" شبكة دولية لتهريب وتجارة المخدرات

"بحوزتهم مليوني حبة مخدرة"... العراق يطيح بـ"أخطر" شبكة دولية لتهريب وتجارة المخدرات

نجحت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، في الإطاحة بأخطر شبكة دولية لتجارة المخدرات، مكونة من 3 متهمين. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T09:17+0000

2023-07-14T09:17+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، عن المديرية العامة لشؤون المخدرات إعلانها القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، تتكون من ثلاثة متهمين.وأكد بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية ضبط عناصرها للمتهمين الثلاثة وبحوزتهم مليوني حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" بوزن 220 كيلو غرام في محافظة المثنى.وأشار البيان العراقي إلى أن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يقوم بمتابعة وإشراف شخصي على تشكيل فرق العمل الخاصة لإلقاء القبض على عصابات تهريب المخدرات، بالتنسيق مع مدير عام شؤون المخدرات ومديرية شؤون المخدرات والأفرع في المحافظات العراقية.ولفت البيان إلى أنه في إطار الحملة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات تم تشكيل فريق عمل برئاسة الوزير، وبموجب قرار قضائي، ونجحت عناصر المكافحة في إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات مشكلة من 3 متهمين.ولفت بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية إلى أن المتهمين الثلاثة تم إيداعهم التوقيف بناء على أحكام المادة 27 مخدرات، لينالوا جزاءهم.ويشار إلى أن السلطات العراقية قد أعلنت اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات جنوبي البلاد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عملية نوعية استباقية جنوبي البلاد، موضحا أنه تم إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين وذلك تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها إلى البلد.

https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html

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