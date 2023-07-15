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أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون" للعام الثاني على التوالي
أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون" للعام الثاني على التوالي
خسرت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة على العالم، اليوم السبت، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T17:48+0000
2023-07-15T17:48+0000
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وتغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على النجمة التونسية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، لتحرمها محاولة تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كانت تأمل أنس جابر أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.وانهمرت الدموع من عيني أنس جابر، عقب المباراة، قائلة:وفور انتهاء المباراة، توجهت جابر إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا، بكلمات لطيفة قائلة لها: "أنت لاعبة رائعة وأعرف أنك عانيت من العديد من الإصابات، لذلك أنا سعيدة للغاية من أجلك".وبدورها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية قائلة:يذكر أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعت أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وقالت قناة "نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر.
https://sputnikarabic.ae/20220910/أُنس-جابر-تخسر-نهائي-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس-1067570391.html
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رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم
رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم

أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون" للعام الثاني على التوالي

17:48 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISبطلة التنس التونسية، أنس جابر
بطلة التنس التونسية، أنس جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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خسرت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة على العالم، اليوم السبت، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي.
وتغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على النجمة التونسية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، لتحرمها محاولة تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كانت تأمل أنس جابر أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
وانهمرت الدموع من عيني أنس جابر، عقب المباراة، قائلة:
أعتقد أن هذه هي أكثر هزيمة مؤلمة في مسيرتي. سيكون يوما صعبا بالنسبة لي، لكنني لن أستسلم وسأعود أكثر قوة".
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وفور انتهاء المباراة، توجهت جابر إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا، بكلمات لطيفة قائلة لها: "أنت لاعبة رائعة وأعرف أنك عانيت من العديد من الإصابات، لذلك أنا سعيدة للغاية من أجلك".
وبدورها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية قائلة:

أنس، التهاني لك، أنت ملهمة لنا جميعا، أتمنى لك التتويج في يوم ما، أنت شخصية رائعة.

يذكر أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعت أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وقالت قناة "نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر.
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