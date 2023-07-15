https://sputnikarabic.ae/20230715/أنس-جابر-تخسر-نهائي-ويمبلدون-للعام-الثاني-على-التوالي-1079102591.html
أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون" للعام الثاني على التوالي
أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون" للعام الثاني على التوالي
خسرت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة على العالم، اليوم السبت، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T17:48+0000
2023-07-15T17:48+0000
2023-07-15T17:48+0000
مجتمع
رياضة
تونس
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049562126_0:111:2133:1310_1920x0_80_0_0_f94d593edf828e1a95fcdf21b8311680.jpg
وتغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على النجمة التونسية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، لتحرمها محاولة تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كانت تأمل أنس جابر أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.وانهمرت الدموع من عيني أنس جابر، عقب المباراة، قائلة:وفور انتهاء المباراة، توجهت جابر إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا، بكلمات لطيفة قائلة لها: "أنت لاعبة رائعة وأعرف أنك عانيت من العديد من الإصابات، لذلك أنا سعيدة للغاية من أجلك".وبدورها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية قائلة:يذكر أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعت أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وقالت قناة "نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر.
https://sputnikarabic.ae/20220910/أُنس-جابر-تخسر-نهائي-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس-1067570391.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049562126_118:0:2013:1421_1920x0_80_0_0_2f5f479e5c1b3334b19aa3d6f27352d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم
رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم
أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون" للعام الثاني على التوالي
تابعنا عبر
خسرت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة على العالم، اليوم السبت، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي.
وتغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على النجمة التونسية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، لتحرمها محاولة تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كانت تأمل أنس جابر أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
وانهمرت الدموع من عيني أنس جابر
، عقب المباراة، قائلة:
أعتقد أن هذه هي أكثر هزيمة مؤلمة في مسيرتي. سيكون يوما صعبا بالنسبة لي، لكنني لن أستسلم وسأعود أكثر قوة".
10 سبتمبر 2022, 23:26 GMT
وفور انتهاء المباراة، توجهت جابر إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا، بكلمات لطيفة قائلة لها: "أنت لاعبة رائعة وأعرف أنك عانيت من العديد من الإصابات، لذلك أنا سعيدة للغاية من أجلك".
وبدورها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية قائلة:
أنس، التهاني لك، أنت ملهمة لنا جميعا، أتمنى لك التتويج في يوم ما، أنت شخصية رائعة.
يذكر أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعت أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه
"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وقالت قناة
"نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر.