https://sputnikarabic.ae/20230715/الخارجية-التركية-مستمرون-في-تضييق-الخناق-على-تنظيم-غولن-الإرهابي-حول-العالم-1079100483.html
الخارجية التركية: مستمرون في تضييق الخناق على تنظيم "غولن" الإرهابي حول العالم
الخارجية التركية: مستمرون في تضييق الخناق على تنظيم "غولن" الإرهابي حول العالم
شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، على تصميم بلاده مواصلة جهودها في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي وتضييق الخناق عليه حول العالم. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T16:14+0000
2023-07-15T16:14+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات فيدان جاءت في كلمة له خلال مشاركته في حفل تأبين "شهداء 15 يوليو" في السفارة التركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وهو الحفل الذي يأتي بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، بالتزامن مع ذكرى ما تسميه تركيا بـ"الانقلاب الفاشل"، في 15 تموز/يوليو 2016.ويشار إلى أن وزير الخارجية التركي يزور جاكرتا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لشراكة الحوار القطاعي بين بلاده ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وأكد هاكان فيدان أن مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي تعد إحدى أولويات الدولة التركية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن إنهاء أنشطة التنظيم في معظم الدول التي وجد أرضية فيها، نتيجة للجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة التركية.وأفاد وزير الخارجية التركي بأن "مكافحة الإرهاب بالنسبة لتركيا لا تقتصر على تنظيم غولن، وتشمل كافة التنظيمات التي تستهدف سلامة وأمن الشعب والدولة، سواء "بي كي كي" أو امتداداته "واي بي جي/قسد" (في سوريا) أو داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية".ويذكر أن تركيا تحيي في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى ما تطلق عليه تركيا "محاولة الانقلاب الفاشل" التي شهدتها البلاد في اليوم نفسه من العام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يتعهد-بتنفيذ-رؤية-قرن-تركيا-خلال-ولايته-الجديدة-1077707688.html
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العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار إندونيسيا
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار إندونيسيا
الخارجية التركية: مستمرون في تضييق الخناق على تنظيم "غولن" الإرهابي حول العالم
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شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، على تصميم بلاده مواصلة جهودها في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي وتضييق الخناق عليه حول العالم.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات فيدان جاءت في كلمة له خلال مشاركته في حفل تأبين "شهداء 15 يوليو" في السفارة التركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وهو الحفل الذي يأتي بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، بالتزامن مع ذكرى ما تسميه تركيا بـ"الانقلاب الفاشل"، في 15 تموز/يوليو 2016.
ويشار إلى أن وزير الخارجية التركي
يزور جاكرتا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لشراكة الحوار القطاعي بين بلاده ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأكد هاكان فيدان أن مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي تعد إحدى أولويات الدولة التركية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن إنهاء أنشطة التنظيم في معظم الدول التي وجد أرضية فيها، نتيجة للجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة التركية.
وأفاد وزير الخارجية التركي بأن "مكافحة الإرهاب بالنسبة لتركيا لا تقتصر على تنظيم غولن
، وتشمل كافة التنظيمات التي تستهدف سلامة وأمن الشعب والدولة، سواء "بي كي كي" أو امتداداته "واي بي جي/قسد" (في سوريا) أو داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية".
ويذكر أن تركيا تحيي في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى ما تطلق عليه تركيا "محاولة الانقلاب الفاشل" التي شهدتها البلاد في اليوم نفسه من العام 2016.