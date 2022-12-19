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https://sputnikarabic.ae/20221219/السويد-تمنع-تسليم-صحفي-تركي-إلى-أنقرة-1071348706.html
السويد تمنع تسليم صحفي تركي إلى أنقرة
السويد تمنع تسليم صحفي تركي إلى أنقرة
منعت المحكمة العليا في السويد، اليوم الاثنين، تسليم صحفي تركي منفي، وهو مطلب رئيسي لأنقرة للتصديق على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T10:18+0000
2022-12-19T10:18+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
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وقالت المحكمة إن هناك "عوائق عديدة" لإعادة بولنت كينيس رئيس تحرير صحيفة "الزمان" اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، وذلك في إشارة إلى الطبيعة السياسة للاتهامات ووضع كينيس كلاجئ في السويد، بحسب "فرانس برس".في 18 مايو/أيار الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا ‏والسويد إلى حلف شمال الأطلسي حتى تتخذا خطوات مطلوبة.‏وتتهم أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو/ حزيران.وجاء توقيع الاتفاق الذي يؤكد دعم تركيا لسياسة الباب المفتوح للناتو، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20221203/السويد-تستجيب-لضغوط-تركيا-وترحل-عضوا-في-حزب-العمال-الكردستاني-1070799410.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد
أخبار تركيا اليوم, السويد

السويد تمنع تسليم صحفي تركي إلى أنقرة

10:18 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
/
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منعت المحكمة العليا في السويد، اليوم الاثنين، تسليم صحفي تركي منفي، وهو مطلب رئيسي لأنقرة للتصديق على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت المحكمة إن هناك "عوائق عديدة" لإعادة بولنت كينيس رئيس تحرير صحيفة "الزمان" اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، وذلك في إشارة إلى الطبيعة السياسة للاتهامات ووضع كينيس كلاجئ في السويد، بحسب "فرانس برس".
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
السويد تستجيب لضغوط تركيا وترحل عضوا في حزب العمال الكردستاني
3 ديسمبر, 13:16 GMT
في 18 مايو/أيار الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.
لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا ‏والسويد إلى حلف شمال الأطلسي حتى تتخذا خطوات مطلوبة.‏
وتتهم أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو/ حزيران.
وجاء توقيع الاتفاق الذي يؤكد دعم تركيا لسياسة الباب المفتوح للناتو، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
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