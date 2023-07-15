https://sputnikarabic.ae/20230715/ما-حدود-التوتر-الأمريكي-الصيني-في-آسيا-والمحيط-الهادئ؟-1079096213.html

ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ؟

ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ؟

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T13:52+0000

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ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي؟ ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي؟

وأضاف أوستن في مقابلة تلفزيونية أن "هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما، لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية"، معتبرا أن وظيفته هي "الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".كانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت قبل أيام أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى "برميل بارود"، وهو ما ترفضه الصين، متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.وأشار إلى أن أي "شرارة لحرب محتملة بين البلدين ستكون من تايوان"، على حد قوله.ولفت إلى أن "الأمور تحتدم وباتت على أعتاب حرب عالمية ثالثة وستكون القشة التي تقسم ظهر البعير هي إقدام الصين على دعم روسيا عسكريا في أوكرانيا"، على حد قوله.وأضاف أنه "هو مبدأ الصين الواحدة، فضلا عن أنها مازالت تسير باتجاه تصعيد خطير من خلال الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة التي اعتبرت الصين أكبر وأهم تهديد، وأشارت إلى ضرورة مواجهة الصين وعرقلة الصعود الصيني والحد منه"، معتبرة أن "هذه المواجهة تمثل خطورة كبيرة على المستوى العالمي وليس فقط في آسيا".وأكدت أن "السياسية الصينية تتسم بعقلانية شديدة، لأنها حذرت في أكثر من مناسبة من الاندفاع الأمريكي نحو مواجهة، ودعت مرارا إلى البعد عن عقلية الحرب الباردة لكن السياسية الأمريكية تتخذ منحى تصعيديا، ويبدو أن هناك قوى في الداخل الأمريكي تدفع إلى هذا التصعيد لخدمة مصالح ضيقة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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