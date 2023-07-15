https://sputnikarabic.ae/20230715/ما-حدود-التوتر-الأمريكي-الصيني-في-آسيا-والمحيط-الهادئ؟-1079096213.html
ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ؟
ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ؟
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T13:52+0000
2023-07-15T13:52+0000
2023-07-15T13:52+0000
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أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي؟
ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي؟
وأضاف أوستن في مقابلة تلفزيونية أن "هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما، لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية"، معتبرا أن وظيفته هي "الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".كانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت قبل أيام أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى "برميل بارود"، وهو ما ترفضه الصين، متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.وأشار إلى أن أي "شرارة لحرب محتملة بين البلدين ستكون من تايوان"، على حد قوله.ولفت إلى أن "الأمور تحتدم وباتت على أعتاب حرب عالمية ثالثة وستكون القشة التي تقسم ظهر البعير هي إقدام الصين على دعم روسيا عسكريا في أوكرانيا"، على حد قوله.وأضاف أنه "هو مبدأ الصين الواحدة، فضلا عن أنها مازالت تسير باتجاه تصعيد خطير من خلال الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة التي اعتبرت الصين أكبر وأهم تهديد، وأشارت إلى ضرورة مواجهة الصين وعرقلة الصعود الصيني والحد منه"، معتبرة أن "هذه المواجهة تمثل خطورة كبيرة على المستوى العالمي وليس فقط في آسيا".وأكدت أن "السياسية الصينية تتسم بعقلانية شديدة، لأنها حذرت في أكثر من مناسبة من الاندفاع الأمريكي نحو مواجهة، ودعت مرارا إلى البعد عن عقلية الحرب الباردة لكن السياسية الأمريكية تتخذ منحى تصعيديا، ويبدو أن هناك قوى في الداخل الأمريكي تدفع إلى هذا التصعيد لخدمة مصالح ضيقة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ؟
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.
وأضاف أوستن في مقابلة تلفزيونية أن "هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما، لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية"، معتبرا أن وظيفته هي "الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
كانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت قبل أيام أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى "برميل بارود"، وهو ما ترفضه الصين، متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية ماك شرقاوي، إن "تصريح وزير الدفاع لم يأت من فراغ"، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأخيرة ووزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين لبكين قبل أيام، كانت لاستكشاف الوضع، وللوقوف على صحة ما يقال عن استعداد بكين للصراع.
وأشار إلى أن أي "شرارة لحرب محتملة بين البلدين ستكون من تايوان"، على حد قوله.
وأوضح شرقاوي أن "واشنطن تريد أن تستعد للحرب"، معتبرا "استدعاء الاحتياط في الجيش منحنى خطر، فضلا عن أن الناتو أيضا يضع خططا لمواجهات محتملة في أوروبا".
ولفت إلى أن "الأمور تحتدم وباتت على أعتاب حرب عالمية ثالثة وستكون القشة التي تقسم ظهر البعير هي إقدام الصين على دعم روسيا عسكريا في أوكرانيا"، على حد قوله.
من جانبها، أوضحت أستاذة العلوم السياسية، نورهان الشيخ، أن "واشنطن تفتقر كثيرا للحكمة في سياستها الخارجية، وتقوم بسلوكيات استفزازية، ويتضح هذا في التصعيد العسكري تجاه الصين حيث تحتفظ بأكثر من 100 ألف جندي في شرق آسيا وعشرات القواعد العسكرية، وهو تصعيد غير عادي خرقت خلاله حتى الالتزامات الواردة في البيان التأسيسي للعلاقات مع الصين.
وأضاف أنه "هو مبدأ الصين الواحدة، فضلا عن أنها مازالت تسير باتجاه تصعيد خطير من خلال الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة التي اعتبرت الصين أكبر وأهم تهديد، وأشارت إلى ضرورة مواجهة الصين
وعرقلة الصعود الصيني والحد منه"، معتبرة أن "هذه المواجهة تمثل خطورة كبيرة على المستوى العالمي وليس فقط في آسيا".
وأكدت أن "السياسية الصينية تتسم بعقلانية شديدة، لأنها حذرت في أكثر من مناسبة من الاندفاع الأمريكي نحو مواجهة، ودعت مرارا إلى البعد عن عقلية الحرب الباردة لكن السياسية الأمريكية تتخذ منحى تصعيديا، ويبدو أن هناك قوى في الداخل الأمريكي تدفع إلى هذا التصعيد لخدمة مصالح ضيقة".