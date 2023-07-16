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https://sputnikarabic.ae/20230716/لا-غالب-لكم-حزب-الله-ينشر-فيديو-يحاكي-مراحل-اقتحام-موقع-إسرائيلي-وتدميره-1079128653.html
"لا غالب لكم"... "حزب الله" ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره
"لا غالب لكم"... "حزب الله" ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره
نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، "مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية"، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز/ يوليو 2006. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T19:31+0000
2023-07-16T19:31+0000
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ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان "لا غالب لكم"، مراحل اقتحام الموقع "وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية "حزب الله" على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود".وأجرى الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "تمرينا مكثفا باسم "قبضة الضرب"، يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان"، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل و"حزب الله".وأفادت قناة "i24news" الإسرائيلية بأنه "بعد 17 عاما من حرب لبنان الثانية، توجه المقاتلون، في الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة قائد اللواء "يفتاح نوركين"، إلى وادي عارة، الذي كان بمثابة منطقة تحاكي منطقة القتال".وأضافت أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير حول الخلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية، شاركت كتيبة أمريكية بشكل غير عادي في التمرين، والتي وصلت إلى إسرائيل بعد تمركزها في إحدى دول الخليج".وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.ويوم الثلاثا الماضيء، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها، منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
https://sputnikarabic.ae/20230712/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يقول-إن-المتورطين-في-الحادث-على-الحدود-اللبنانية-ينتمون-لـحزب-الله-1079004685.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

"لا غالب لكم"... "حزب الله" ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

19:31 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، "مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية"، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز/ يوليو 2006.
ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان "لا غالب لكم"، مراحل اقتحام الموقع "وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية "حزب الله" على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود".
وأجرى الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "تمرينا مكثفا باسم "قبضة الضرب"، يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان"، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل و"حزب الله".
وأفادت قناة "i24news" الإسرائيلية بأنه "بعد 17 عاما من حرب لبنان الثانية، توجه المقاتلون، في الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة قائد اللواء "يفتاح نوركين"، إلى وادي عارة، الذي كان بمثابة منطقة تحاكي منطقة القتال".
وأضافت أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير حول الخلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية، شاركت كتيبة أمريكية بشكل غير عادي في التمرين، والتي وصلت إلى إسرائيل بعد تمركزها في إحدى دول الخليج".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن "المتورطين" في الحادث على الحدود اللبنانية ينتمون لـ"حزب الله"
12 يوليو, 17:25 GMT
وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.
ويوم الثلاثا الماضيء، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.
والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها، منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
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