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بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/مستشار-أوكراني-سابق-ستصبح-أوكرانيا-مقبرة-تحمل-اسم-زيلينسكي-1079155310.html
مستشار أوكراني سابق: ستصبح أوكرانيا مقبرة تحمل اسم زيلينسكي
مستشار أوكراني سابق: ستصبح أوكرانيا مقبرة تحمل اسم زيلينسكي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قاد البلاد إلى حالة حرجة وأزمة كاملة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T17:01+0000
2023-07-17T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سوسكين، في مدونته على "يوتيوب": "استمروا في القتال، اقتلوا المزيد من الناس. لا يوجد مكان لوضع الصلبان وحفر القبور، قريبًا ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".وتابع: "لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. وأضاف أنهم في بعض الأحيان لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء الخبز والماء، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".وسأل سوسكين: "لماذا يصمت الجميع؟ يتم إلقاء أوكرانيا في كومة القمامة. يقولون لنا أن نموت في المقدمة... ألا تفهم شيئًا؟"وخلص إلى أن أفضل خيار للجمهورية هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إنه لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المعدات والقوى العاملة عن الولايات المتحدة، بعد محاولة للهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.وصرح في وقت سابق، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-أوكراني-سابق-لا-يمكن-للاستعراضيين-قيادة-البلاد-وزيلينسكي-يلعب-دورا-فقط-1079125173.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار أوكراني سابق: ستصبح أوكرانيا مقبرة تحمل اسم زيلينسكي

17:01 GMT 17.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قاد البلاد إلى حالة حرجة وأزمة كاملة.
وقال سوسكين، في مدونته على "يوتيوب": "استمروا في القتال، اقتلوا المزيد من الناس. لا يوجد مكان لوضع الصلبان وحفر القبور، قريبًا ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".
وتابع: "لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. وأضاف أنهم في بعض الأحيان لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء الخبز والماء، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".
وسأل سوسكين: "لماذا يصمت الجميع؟ يتم إلقاء أوكرانيا في كومة القمامة. يقولون لنا أن نموت في المقدمة... ألا تفهم شيئًا؟"
وخلص إلى أن أفضل خيار للجمهورية هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
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أمس, 16:16 GMT
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إنه لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المعدات والقوى العاملة عن الولايات المتحدة، بعد محاولة للهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.
وصرح في وقت سابق، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
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