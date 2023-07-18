https://sputnikarabic.ae/20230718/الجيش-الإيراني-الحرس-الثوري-من-أفضل-الوحدات-العسكرية-في-غرب-آسيا-1079198973.html

الجيش الإيراني: الحرس الثوري من أفضل الوحدات العسكرية في غرب آسيا

الجيش الإيراني: الحرس الثوري من أفضل الوحدات العسكرية في غرب آسيا

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن العدو لم يعد يتكلم عن الخيار العسكري ضد إيران منذ سنوات. 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T18:20+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت على هامش زيارته محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران، أثناء تفقده مقر لواء "الإمام صاحب العصر والزمان" في مدينة شبستر.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "الاستكبار العالمي وأمريكا المجرمة والكيان الصهيوني وباقي أعداء إيران استخلصوا أن الحرب البرية مع إيران لن تجر عليهم سوى الهزيمة والخسائر ولذلك أعادوا النظر كاملا في هذا الشأن".وشدد اللواء باقري على أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في تطور مستمر يوما بعد يوم، مضيفا أن لتلك القوات تجارب ناجحة في أداء المهام الموكلة إليها في للبلاد وكذلك خلال المهام التي تنفذ خارج الحدود الإيرانية، مشيرًا إلى أن تلك القوات ضمن أفضل الوحدات العسكرية في منطقة غرب آسيا من حيث العلم والمعرفة والمهارة والأدوات.ولفت اللواء محمد باقري إلى أن "الحرب البرية مع إيران لن تجر عليهم سوى الهزيمة والخسائر ولذلك أعادوا النظر كاملا بهذا الشأن".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد صرح يوم الجمعة الماضية، أن "سنتصدى بقوة لكل المتطاولين وسنقضي على كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، لكننا سننقذ من يحتاج إلى المساعدة"، وهي تصريحات جاءت على هامش لقائه مع مجموعة من القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين، خلال زيارته لمحافظة خوزستان.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "كل سياسات الأعداء تقوم على استراتيجية التقسيم واستراتيجية زرع التفرقة واستراتيجية العقوبات، ونظام الهيمنة قد كرس كل ألوان سياساته المعادية ضد الدول المختلفة وضد إيران جملة واحدة".وطالب اللواء حسين سلامي بمواجهة ما يقوم به أعداء إيران من زرع للتفرقة والغزو الثقافي، وتغيير للهوية الدينية والثقافية، مشيرا إلى أن قوات الحرس الثوري وعناصره تسعى إلى أن يكون له أداء أقوى يوما بعد يوم، لكونه نقطة أمل لكل المستضعفين وللشعب الإيراني، على حد قوله.وقال القائد العام للحرس الثوري:وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني ستتصدى بقوة لكل المتطاولين على بلاده، وستقضي على كل من يحاول زعزعة أمن إيران.وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، قد قال، إنه لا يمكن لبلاده النجاح من دون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة، مضيفا أنه "إذا كان لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة".

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