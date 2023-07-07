https://sputnikarabic.ae/20230707/وزير-الدفاع-الإيراني-يؤكد-سعي-بلاده-لتزويد-كل-أسلحتها-بمنظومات-حديثة-1078820619.html

وزير الدفاع الإيراني يؤكد سعي بلاده لتزويد كل أسلحتها بمنظومات حديثة

وزير الدفاع الإيراني يؤكد سعي بلاده لتزويد كل أسلحتها بمنظومات حديثة

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتیاني، اليوم الجمعة، إن وزارته تسعى لتزويد كل أسلحتها بمنظومات جديدة وحديثة. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T08:36+0000

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن العميد محمد رضا آشتیاني قد شدد على أن وزارته تعمل على تجهيز جميع أسلحتها في مجالي الدفاع والدفاع الجوي بمنظومات جديدة وحديثة.وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "بلاده في مراحل جيدة للغاية في مجال تقنية تصنيع الطائرات"، مضيفا: "إننا نتعاون مع كل الدول التي تسير في نهج المقاومة وتتطلع لإقرار الأمن والسلام في العالم في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية".وكان العميد محمد رضا آشتياني، قد أوضح في الثاني من الشهر الجاري، أن جيش بلاده يمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها بواسطة خبراء الصناعات الدفاعية في إيران. وجاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العلماء في وزارة الدفاع الإيرانية.وأضاف آشتياني: "إيران حققت إنجازات دفاعية قيّمة رغم الحظر المفروض على البلاد"، مشيرا إلى أن مستقبل إيران سيشهد تحقيق المزيد من الإنجازات.ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحويل الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات يحتاج إلى عملية تنظيمية، مشيرا إلى أن المشاكل المعرفية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه الباحثين وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية.وأوضح أن هناك تعاون بين وزارة الدفاع ونحو 400 مؤسسة متخصصة في مجالات ابتكارية مختلفة أبرزها الإلكترونيات والأسلحة البحرية والبرية والجوية.وقال العميد آشتياني: "إيران لديها برنامج علمي وتقني بامتياز يضم نحو 4 آلاف و500 باحث لتوظيف قدراتهم العلمية لخدمة الشؤون الدفاعية".

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