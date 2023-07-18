https://sputnikarabic.ae/20230718/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-بمجلس-الأمن-في-26-يوليو-لمناقشة-وضع-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1079159420.html
روسيا تطلب عقد جلسة بمجلس الأمن في 26 يوليو لمناقشة وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
روسيا تطلب عقد جلسة بمجلس الأمن في 26 يوليو لمناقشة وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
أعلن نائب المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في 26 يوليو/ تموز الجاري، لمناقشة... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T00:19+0000
2023-07-18T00:19+0000
2023-07-18T00:19+0000
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "مهما حاولتم تقديم أنفسكم كمدافعين عن أوكرانيا المسكينة التعيسة، فإن أفعالكم تفضحكم، وأفعال نظام كييف بما في ذلك اضطهاد سكانها من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، الذين تحاولون بكل الطرق تجاهلهم، لا تضع مجالا للشك أنه حتى عندما يبدأ النظام السيطرة على الشارع وإطلاق النار على كل من يعارض السياسة المدمرة والعدائية للسلطة الحالية، فإنه يمكنكم بسهولة غض الطرف عن هذا الأمر".وأضاف "لكن سيتسنى لنا الحديث عن هذا بالتفصيل في الاجتماع الذي طلبنا عقده في 26 يوليو".ويضطهد نظام كييف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، على خلفية مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا، حيث حظرت سلطات كييف أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وفرضت عقوبات على عدد من رجال الدين فيها.في المقابل، أنشأت كييف كنيسة أرثوذكسية منشقة سٌميت باسم "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية نهاية عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الكنسية-الأوكرانية-الأرثوذوكسية-تتوجه-إلى-السلطات-بسبب-الوضع-في-دير-كييف--بيشيرسكايا-لافرا-1078794996.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكنيسة الأرثوذكسية, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الكنيسة الأرثوذكسية, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا
روسيا تطلب عقد جلسة بمجلس الأمن في 26 يوليو لمناقشة وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
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أعلن نائب المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في 26 يوليو/ تموز الجاري، لمناقشة اضطهاد سلطات كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "مهما حاولتم تقديم أنفسكم كمدافعين عن أوكرانيا المسكينة التعيسة، فإن أفعالكم تفضحكم، وأفعال نظام كييف بما في ذلك اضطهاد سكانها من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، الذين تحاولون بكل الطرق تجاهلهم، لا تضع مجالا للشك أنه حتى عندما يبدأ النظام السيطرة على الشارع
وإطلاق النار على كل من يعارض السياسة المدمرة والعدائية للسلطة الحالية، فإنه يمكنكم بسهولة غض الطرف عن هذا الأمر".
وأضاف "لكن سيتسنى لنا الحديث عن هذا بالتفصيل في الاجتماع الذي طلبنا عقده في 26 يوليو".
ويضطهد نظام كييف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، على خلفية مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا، حيث حظرت سلطات كييف أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وفرضت عقوبات على عدد من رجال الدين فيها.
في المقابل، أنشأت كييف كنيسة أرثوذكسية منشقة سٌميت باسم "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية نهاية عام 2018.