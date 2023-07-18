https://sputnikarabic.ae/20230718/رونالدو-يقول-إنه-فتح-الباب-لـهجرة-الأوروبيين-إلى-السعودية-ويستبعد-العودة-إلى-كرة-القدم-الأوروبية-1079161691.html
رونالدو يقول إنه فتح الباب لـ"هجرة الأوروبيين إلى السعودية" ويستبعد العودة إلى كرة القدم الأوروبية
رونالدو يقول إنه فتح الباب لـ"هجرة الأوروبيين إلى السعودية" ويستبعد العودة إلى كرة القدم الأوروبية
اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، أن "الدوري السعودي أفضل بكثير من نظيره الأمريكي"، مستبعدا العودة إلى كرة القدم الأوروبية. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T06:39+0000
2023-07-18T06:39+0000
2023-07-18T06:39+0000
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وقال رونالدو، في حديث صحفي، إن الكرة الأوروبية وتحديدا الدوريات الوطنية فيها فقدت جودتها وقيمتها باستثناء الدوري الإنجليزي الذي يحافظ على ثباته وقوته ونفوذه، مؤكدا أنه "فتح باب الهجرة أمام الأوروبيين للانضمام لأندية الدوري السعودي".وأضاف: "سيكون الدوري السعودي دوريا تنافسيا للغاية. قلت إنه في غضون ثلاث سنوات سيكون دوريا تنافسيا للغاية، لكن إذا استمر بهذه الوتيرة. في هذا العام سيجتاز بسهولة الدوري التركي والهولندي. ربما بالفعل هذا العام. وبعد ذلك سيقاتل".وتابع رونالدو: "كما ترون من خلال عدد اللاعبين ذوي الجودة العالية الذين يأتون إلى دورينا، وليس فقط لاعبون ينهون مسيرتهم المهنية كما قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مردفا: "لا أتفق مع كلماته لأن الجودة واللاعبين صغار جدًا قادمون، كما هو الحال مع البرتغالي جوتا لاعب الاتحاد وروبن نيفيز لاعب الهلال".وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، حيث خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتين في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230524/-تفاعل-واسع-على-سجود-رونالدو-احتفالا-بهدفه-في-الشباب-فيديو-1077367774.html
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نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, رياضة
نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, رياضة
رونالدو يقول إنه فتح الباب لـ"هجرة الأوروبيين إلى السعودية" ويستبعد العودة إلى كرة القدم الأوروبية
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اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، أن "الدوري السعودي أفضل بكثير من نظيره الأمريكي"، مستبعدا العودة إلى كرة القدم الأوروبية.
وقال رونالدو، في حديث صحفي
، إن الكرة الأوروبية وتحديدا الدوريات الوطنية فيها فقدت جودتها وقيمتها باستثناء الدوري الإنجليزي الذي يحافظ على ثباته وقوته ونفوذه، مؤكدا أنه "فتح باب الهجرة أمام الأوروبيين للانضمام لأندية الدوري السعودي".
وأضاف: "سيكون الدوري السعودي دوريا تنافسيا للغاية. قلت إنه في غضون ثلاث سنوات سيكون دوريا تنافسيا للغاية، لكن إذا استمر بهذه الوتيرة. في هذا العام سيجتاز بسهولة الدوري التركي والهولندي. ربما بالفعل هذا العام. وبعد ذلك سيقاتل".
وتابع رونالدو: "كما ترون من خلال عدد اللاعبين ذوي الجودة العالية الذين يأتون إلى دورينا، وليس فقط لاعبون ينهون مسيرتهم المهنية كما قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مردفا: "لا أتفق مع كلماته لأن الجودة واللاعبين صغار جدًا قادمون، كما هو الحال مع البرتغالي جوتا لاعب الاتحاد وروبن نيفيز لاعب الهلال".
وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، حيث خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتين في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.
وانضم كريستيانو رونالدو
إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.