https://sputnikarabic.ae/20230718/سماع-انفجارات-في-مدينة-زابوروجيه-التي-تسيطر-عليها-كييف-1079203705.html
سماع انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف
سماع انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف
أفاد فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مدينة زابوروجيه، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات في المدينة، التي تخضع لسيطرة كييف. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T23:33+0000
2023-07-18T23:33+0000
2023-07-18T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
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سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب روغوف، عبر قناة التيليغرام: "في مدينة زابوروجيه التي تخضع مؤقتًا لنظام (فلاديمير) زيلينسكي المحتلة، تم سماع سلسلة من الانفجارات - حتى الآن لا يقل عددها عن خمسة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-الأوكرانية--1079203254.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
سماع انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف
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أفاد فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مدينة زابوروجيه، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات في المدينة، التي تخضع لسيطرة كييف.
وكتب روغوف، عبر قناة التيليغرام: "في مدينة زابوروجيه التي تخضع مؤقتًا لنظام (فلاديمير) زيلينسكي المحتلة، تم سماع سلسلة من الانفجارات - حتى الآن لا يقل عددها عن خمسة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات
في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.