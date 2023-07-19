https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-الشعبية-49-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079233468.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية 49 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية 49 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T22:33+0000
2023-07-19T22:33+0000
2023-07-19T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد المكتب في بيان له على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 49 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا وستاروميخايلوفكا.وبحسب المكتب الصحفي:ويذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 102 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-صد-12-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1079174769.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية 49 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 271 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأفاد المكتب في بيان له على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 49 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا وستاروميخايلوفكا.
أصيب مدنيان اثنان بجروح من بينهم طفل من مواليد عام 2002.
ويذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 102 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.