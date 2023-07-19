https://sputnikarabic.ae/20230719/تصنيف-جديد-لأقوى-جوازات-السفر-في-العالم-ما-ترتيب-الدول-العربية-1079211782.html

تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر في العالم... ما ترتيب الدول العربية؟

تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر في العالم... ما ترتيب الدول العربية؟

تصدرت سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم بعد خمس سنوات على التوالي، إذ يمكن لحاملي هذا الجواز، السفر إلى 193 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T08:49+0000

2023-07-19T08:49+0000

2023-07-19T08:49+0000

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وبحسب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، جاءت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، إذ يمكن لحاملي جوازاتهم السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة.كما جاءت بعض الدول الأخرى في المركز الثالث، مثل النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد، والتي يمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة دون تأشيرة.وتتراوح الدول التي تحتل المراكز الرفيعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني بين 182 و188 وجهة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفر هذه الدول السفر إلى هذا العدد من الدول دون تأشيرة مسبقة.وتحتل الدانمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا المركز الرابع بـ 188 وجهة، فيما تأتي بلجيكا والتشيك ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بـ 187 وجهة.وتأتي كندا واليونان في المرتبة السادسة بـ 185 وجهة، فيما تراجعت الولايات المتحدة بمرتبتين إلى المركز السابع بـ 184 وجهة بعد أن كانت في الصدارة عام 2014، وتتبعها لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا في المركز الثامن بـ 183 وجهة، ثم إستونيا في المركز التاسع بـ 182 وجهة، وآيسلندا في المركز العاشر بـ 182 وجهة.ويستند مؤشر "Henley Passport" إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويصنف جوازات السفر حول العالم، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، مع أي تغييرات جديدة تحدث في القائمة.ترتيب الدول العربيةعلى الجانب الآخر، تقع بعض الدول العربية في المراكز السفلية في القائمة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفرها، السفر إلى عدد قليل من الدول دون تأشيرة مسبقة.ويحتل العراق وسوريا المراكز الأخيرة في مؤشر قوة جواز السفر العالمي، إذ يمكن لحاملي جواز السفر العراقي، دخول 19 بلدا فقط دون تأشيرة، تليه سوريا بـ 30 وجهة.وتتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، إذ يمكن لمواطنيها السفر إلى 179 بلد دون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بـ 103 وجهة، ثم الكويت بـ 99 وجهة.وتحتل البحرين المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر جوازات السفر بـ 88 وجهة، تليها سلطنة عمان بـ 85 وجهة، ثم السعودية بـ 83 وجهة، وجاءت تونس في المرتبة السابعة عربيا بإجمالي 71 وجهة، وبعدها المغرب بـ 67 وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ 54 وجهة.ويتيح جواز السفر الأردني دخول 53 بلدا، وبعدها السودان بـ 44 وجهة، ثم لبنان بـ 43 وجهة، ليبيا بـ 41 وجهة، الأراضي الفلسطينية بـ 38 وجهة، والصومال واليمن بـ 35 وجهة.

https://sputnikarabic.ae/20230111/يمكن-حامله-من-زيارة-193-دولة-دون-تأشيرةأقوى-جوازات-السفر-لعام-2023--1072146281.html

https://sputnikarabic.ae/20220730/الجوازات-السعودية-تنشر-إيضاحا-حول-مدة-إصدار-جواز-السفر-5-أم-10-سنوات؟-1065762634.html

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