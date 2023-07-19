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https://sputnikarabic.ae/20230719/قرقاش-الإمارات-بقيادة-الشيخ-محمد-بن-زايد-ماضية-بعزم-نحو-تعزيز-علاقاتها-مع-الأشقاء-1079206745.html
قرقاش: الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء
قرقاش: الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء
علّق أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، على "الجدول المزدحم بالزيارات الرفيعة المستوى إلى الإمارات"، معتبرًا ذلك "مؤشرا واضحا على رسوخ مكانة الدولة كشريك... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T06:38+0000
2023-07-19T06:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكا استراتيجيا يعتمد عليه، وانعكاسا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك".وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، "ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس إيجابا على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر".واستقبلت أبوظبي، في الأيام الماضية، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وهي تستقبل اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قرقاش: الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء

06:38 GMT 19.07.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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علّق أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، على "الجدول المزدحم بالزيارات الرفيعة المستوى إلى الإمارات"، معتبرًا ذلك "مؤشرا واضحا على رسوخ مكانة الدولة كشريك استراتيجي يعتمد عليه".
وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكا استراتيجيا يعتمد عليه، وانعكاسا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك".
وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، "ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس إيجابا على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر".
واستقبلت أبوظبي، في الأيام الماضية، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وهي تستقبل اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.
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