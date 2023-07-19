https://sputnikarabic.ae/20230719/مجلس-التعاون-الخليجي-لدينا-رغبة-في-إجراء-محادثات-عميقة-مع-إيران-1079216931.html
مجلس التعاون الخليجي: لدينا رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران
مجلس التعاون الخليجي: لدينا رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران
أكد مجلس التعاون الخليجي أن "لديه رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية". 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T10:03+0000
2023-07-19T10:03+0000
2023-07-19T10:03+0000
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وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعوية وإيران"، مضيفًا أن "تطبيع هذه العلاقات يسهم في استقرار المنطقة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول منطقة الخليج، يعتبر ضروريا ومثمرا، أكثر من أي وقت مضى".وأضاف عبد اللهيان عبر "تويتر" أن "إيران ترحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد لقاء لوزراء خارجية دول الإقليم في نيويورك"، متابعا: "طهران تطرح أيضا فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة الدول كافة الواقعة على ضفتي الشمال والجنوب للخليج.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "غدا أفضل وأكثر أمنا وازدهارا، هو حق مشترك لكافة شعوب المنطقة"، لافتًا إلى أن إيران عازمة العقد على مضاعفة جهودها من أجل ذلك.وأتم قائلا: "لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة والمستقبل المشرق لأجيالنا القادمة إلا من خلال الأخوة والصداقة والتعاون".يأتي ذلك بعد أيام من استضافة عبد اللهيان لنظيره السعودي والمحادثات المفيدة التي جرت في طهران، ثم زيارته إلى قطر وعمان والكويت والإمارات.ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، كانت المحادثات مع كبار المسؤولين ونظرائه في هذه الدول، إيجابية جدا وبناءة، وتبعث على الأمل للجميع وتبشر بغد أفضل وأكثر أمنا وازدهارا للشعوب.
https://sputnikarabic.ae/20230717/إيران-وسلطنة-عمان-تدرسان-مقترح-عقد-اجتماع-للدول-المطلة-على-الخليج-إضافة-إلى-اليمن-1079157824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, الأخبار, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي: لدينا رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران
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أكد مجلس التعاون الخليجي أن "لديه رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في تصريحات لقناة
"الجزيرة"، إن "جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعوية وإيران"، مضيفًا أن "تطبيع هذه العلاقات يسهم في استقرار المنطقة".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول منطقة الخليج
، يعتبر ضروريا ومثمرا، أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف عبد اللهيان
عبر "تويتر" أن "إيران ترحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد لقاء لوزراء خارجية دول الإقليم في نيويورك"، متابعا: "طهران تطرح أيضا فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة الدول كافة الواقعة على ضفتي الشمال والجنوب للخليج.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "غدا أفضل وأكثر أمنا وازدهارا، هو حق مشترك لكافة شعوب المنطقة"، لافتًا إلى أن إيران
عازمة العقد على مضاعفة جهودها من أجل ذلك.
وأتم قائلا: "لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة والمستقبل المشرق لأجيالنا القادمة إلا من خلال الأخوة والصداقة والتعاون".
يأتي ذلك بعد أيام من استضافة عبد اللهيان لنظيره السعودي والمحادثات المفيدة التي جرت في طهران، ثم زيارته إلى قطر وعمان والكويت والإمارات.
ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، كانت المحادثات مع كبار المسؤولين ونظرائه في هذه الدول، إيجابية جدا وبناءة
، وتبعث على الأمل للجميع وتبشر بغد أفضل وأكثر أمنا وازدهارا للشعوب.