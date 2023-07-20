https://sputnikarabic.ae/20230720/أنطونوف-الدعم-العسكري-الأمريكي-لكييف-يطيل-أمد-عذابات-نظام-زيلينسكي-1079234932.html
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد عذابات نظام زيلينسكي
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد عذابات نظام زيلينسكي
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T00:49+0000
2023-07-20T00:49+0000
2023-07-20T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
واشنطن - سبوتنيك.وأضاف أنطونوف، في تصريحات للصحفيين، تعليقا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لكييف بقيمة 1.9 مليار دولار، لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة نظام زيلينسكي"، وستتسبب في وقوع مزيد من الضحايا، بما في ذلك بين السكان المدنيين.وأشار السفير الروسي إلى أن دماء الضحايا ستقع على عاتق أولئك الذين "يهذون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وتأتي تصريحات أنطونوف ردا على إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/البنتاغون-يعلن-إرسال-صواريخ-ناسامز-إلى-اوكرانيا--عاجل-1079228075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد عذابات نظام زيلينسكي
تابعنا عبر
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.
واشنطن - سبوتنيك.وأضاف أنطونوف، في تصريحات للصحفيين، تعليقا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لكييف بقيمة 1.9 مليار دولار، لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة نظام زيلينسكي"، وستتسبب في وقوع مزيد من الضحايا، بما في ذلك بين السكان المدنيين.
وأشار السفير الروسي إلى أن دماء الضحايا ستقع على عاتق أولئك الذين "يهذون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وتأتي تصريحات أنطونوف ردا على إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
، تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.