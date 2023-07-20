عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/أنطونوف-الدعم-العسكري-الأمريكي-لكييف-يطيل-أمد-عذابات-نظام-زيلينسكي-1079234932.html
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد عذابات نظام زيلينسكي
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد عذابات نظام زيلينسكي
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T00:49+0000
2023-07-20T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
واشنطن - سبوتنيك.وأضاف أنطونوف، في تصريحات للصحفيين، تعليقا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لكييف بقيمة 1.9 مليار دولار، لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة نظام زيلينسكي"، وستتسبب في وقوع مزيد من الضحايا، بما في ذلك بين السكان المدنيين.وأشار السفير الروسي إلى أن دماء الضحايا ستقع على عاتق أولئك الذين "يهذون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وتأتي تصريحات أنطونوف ردا على إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/البنتاغون-يعلن-إرسال-صواريخ-ناسامز-إلى-اوكرانيا--عاجل-1079228075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنطونوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد عذابات نظام زيلينسكي

00:49 GMT 20.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.
واشنطن - سبوتنيك.وأضاف أنطونوف، في تصريحات للصحفيين، تعليقا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لكييف بقيمة 1.9 مليار دولار، لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة نظام زيلينسكي"، وستتسبب في وقوع مزيد من الضحايا، بما في ذلك بين السكان المدنيين.
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
"البنتاغون" يعلن إرسال صواريخ "ناسامز" إلى أوكرانيا
أمس, 16:57 GMT
وأشار السفير الروسي إلى أن دماء الضحايا ستقع على عاتق أولئك الذين "يهذون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وتأتي تصريحات أنطونوف ردا على إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала