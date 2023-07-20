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https://sputnikarabic.ae/20230720/إيران-تستدعي-السفير-السويدي-احتجاجا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-1079258555.html
إيران تستدعي السفير السويدي احتجاجا على حرق نسخة من القرآن
إيران تستدعي السفير السويدي احتجاجا على حرق نسخة من القرآن
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي لديها، مساء يوم الخميس، حيث تم تحذيره من التداعيات المحتملة للاستمرار في الاعتداء على الكتاب المقدس للمسلمين،... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T21:47+0000
2023-07-20T21:47+0000
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وذكر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إيران تدين بشدة إهانة القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، معتبرة أن الحكومة السويدية مسؤولة بشكل كامل عن التحريض على إثارة مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.وفي وقت سابق، طرد العراق السفير السويدي لديه، بسبب منح الشرطة السويدية تصريحًا للمهاجر العراقي سلوان موميكا لتنظيم مظاهرة أخرى لحرق القرآن الكريم، بعد أن أثارت فعلته السابقة في شهر يونيو/ حزيران غضبًا في العديد من الدول الإسلامية.وقام مئات المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة السويدية في بغداد قبل مظاهرة موميكا، التي أقيمت يوم الخميس أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
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إيران, أخبار إيران, السويد, القرآن, العالم
إيران, أخبار إيران, السويد, القرآن, العالم

إيران تستدعي السفير السويدي احتجاجا على حرق نسخة من القرآن

21:47 GMT 20.07.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrandمهاجر من أصل عراقي، سلوان موميكا، يمسك القرآن في يده ويمزقه في أول أيام عيد الأضحى في ستوكهولم، السويد
مهاجر من أصل عراقي، سلوان موميكا، يمسك القرآن في يده ويمزقه في أول أيام عيد الأضحى في ستوكهولم، السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي لديها، مساء يوم الخميس، حيث تم تحذيره من التداعيات المحتملة للاستمرار في الاعتداء على الكتاب المقدس للمسلمين، القرآن الكريم.
وذكر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إيران تدين بشدة إهانة القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، معتبرة أن الحكومة السويدية مسؤولة بشكل كامل عن التحريض على إثارة مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
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12:27 GMT
وفي وقت سابق، طرد العراق السفير السويدي لديه، بسبب منح الشرطة السويدية تصريحًا للمهاجر العراقي سلوان موميكا لتنظيم مظاهرة أخرى لحرق القرآن الكريم، بعد أن أثارت فعلته السابقة في شهر يونيو/ حزيران غضبًا في العديد من الدول الإسلامية.
وقام مئات المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة السويدية في بغداد قبل مظاهرة موميكا، التي أقيمت يوم الخميس أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
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