https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يناقش-مع-زيلينسكي-تفاصيل-تمديد-صفقة-الحبوب-1079288029.html
أردوغان يناقش مع زيلينسكي تفاصيل تمديد صفقة الحبوب
أردوغان يناقش مع زيلينسكي تفاصيل تمديد صفقة الحبوب
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد صفقة الحبوب. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T18:39+0000
2023-07-21T18:39+0000
2023-07-21T18:39+0000
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وقال مكتب الرئيس التركي: "أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وخلال المحادثة الهاتفية، التي جرت بناءً على طلب من زيلينسكي، ناقش القادة بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاق على ممر الحبوب في البحر الأسود (صفقة الحبوب). وقال الرئيس أردوغان إن تركيا تبذل جهودًا نشطة لإحلال السلام".وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-الروسية-من-الممكن-إبرام-صفقة-حبوب-جديدة-بين-موسكو-وأنقرة-1079283271.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أردوغان يناقش مع زيلينسكي تفاصيل تمديد صفقة الحبوب
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ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد صفقة الحبوب.
وقال مكتب الرئيس التركي: "أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وخلال المحادثة الهاتفية، التي جرت بناءً على طلب من زيلينسكي، ناقش القادة بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاق على ممر الحبوب في البحر الأسود (صفقة الحبوب). وقال الرئيس أردوغان إن تركيا تبذل جهودًا نشطة لإحلال السلام".
وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.