https://sputnikarabic.ae/20230721/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-صادراتها-الغذائية-30--بعد-إنهاء-صفقة-الحبوب-1079289993.html

أوكرانيا تعلن انخفاض صادراتها الغذائية 30 % بعد إنهاء صفقة الحبوب

أوكرانيا تعلن انخفاض صادراتها الغذائية 30 % بعد إنهاء صفقة الحبوب

أعلن وزير الزراعة والأغذية في أوكرانيا، نيكولاي سولسكي، يوم الجمعة، أن حجم صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا انخفض على الأقل بنسبة 30٪ بعد إنهاء صفقة الحبوب. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T21:40+0000

2023-07-21T21:40+0000

2023-07-21T21:40+0000

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وقال سولسكي في مقابلة مع وكالة أمريكية: "نحن نسجل حجم صادرات (الحبوب) أقل بكثير. أعتقد أنه على الأقل انخفض بنسبة 30٪ مما كان عليه في السابق".وذكر الوزير أن بعض الشركات الأوكرانية انتقلت إلى تصدير المنتجات عن طريق الشاحنات والسكك الحديدي بعد انتهاء الاتفاقية. وعلى وجه التحديد، يتم استخدام ميناء مدينة كونستانتسا في رومانيا وموانئ نهر الدانوب بشكل متكرر لشحن البضائع.وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.

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