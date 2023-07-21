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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-صادراتها-الغذائية-30--بعد-إنهاء-صفقة-الحبوب-1079289993.html
أوكرانيا تعلن انخفاض صادراتها الغذائية 30 % بعد إنهاء صفقة الحبوب
أوكرانيا تعلن انخفاض صادراتها الغذائية 30 % بعد إنهاء صفقة الحبوب
أعلن وزير الزراعة والأغذية في أوكرانيا، نيكولاي سولسكي، يوم الجمعة، أن حجم صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا انخفض على الأقل بنسبة 30٪ بعد إنهاء صفقة الحبوب. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T21:40+0000
2023-07-21T21:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال سولسكي في مقابلة مع وكالة أمريكية: "نحن نسجل حجم صادرات (الحبوب) أقل بكثير. أعتقد أنه على الأقل انخفض بنسبة 30٪ مما كان عليه في السابق".وذكر الوزير أن بعض الشركات الأوكرانية انتقلت إلى تصدير المنتجات عن طريق الشاحنات والسكك الحديدي بعد انتهاء الاتفاقية. وعلى وجه التحديد، يتم استخدام ميناء مدينة كونستانتسا في رومانيا وموانئ نهر الدانوب بشكل متكرر لشحن البضائع.وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يناقش-مع-زيلينسكي-تفاصيل-تمديد-صفقة-الحبوب-1079288029.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تعلن انخفاض صادراتها الغذائية 30 % بعد إنهاء صفقة الحبوب

21:40 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن وزير الزراعة والأغذية في أوكرانيا، نيكولاي سولسكي، يوم الجمعة، أن حجم صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا انخفض على الأقل بنسبة 30٪ بعد إنهاء صفقة الحبوب.
وقال سولسكي في مقابلة مع وكالة أمريكية: "نحن نسجل حجم صادرات (الحبوب) أقل بكثير. أعتقد أنه على الأقل انخفض بنسبة 30٪ مما كان عليه في السابق".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
أردوغان يناقش مع زيلينسكي تفاصيل تمديد صفقة الحبوب
18:39 GMT
وذكر الوزير أن بعض الشركات الأوكرانية انتقلت إلى تصدير المنتجات عن طريق الشاحنات والسكك الحديدي بعد انتهاء الاتفاقية. وعلى وجه التحديد، يتم استخدام ميناء مدينة كونستانتسا في رومانيا وموانئ نهر الدانوب بشكل متكرر لشحن البضائع.
وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
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