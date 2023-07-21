https://sputnikarabic.ae/20230721/إيران-تتحرك-أمميا-على-خلفية-تدنيس-القرآن-وتستدعي-السفير-السويدي-1079270699.html

إيران تتحرك أمميا على خلفية تدنيس القرآن وتستدعي السفير السويدي

إيران تتحرك أمميا على خلفية تدنيس القرآن وتستدعي السفير السويدي

وجّه وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T11:12+0000

2023-07-21T11:12+0000

2023-07-21T11:12+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg

قال عبد اللهيان، يوم أمس الخميس، في الرسالة: "إن الأخبار المؤسفة عن تكرار الإساءة للقرآن الكريم في السويد أضرت بشدة بأحاسيس ومشاعر المجتمعات المسلمة في العالم وأتباع الديانات السماوية، وإن الصدمة والقلق من أن هذه الأفعال المهينة آخذة بالاتساع".وكتب وزير الخارجية في هذه الرسالة: "إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تدين بشدة إصدار السلطات السويدية ترخيصًا بارتكاب العمل المهين والاستفزازي المتمثل في الإساءة إلى القرآن الكريم، الكتاب المقدس لمسلمي العالم والذي حدث للمرة الثانية في الشهر الأخير، تحذر بشدة من أن استمرار هذا العمل تحت ستار حرية التعبير يعد إهانة صارخة لجميع المسلمين، واستفزازا لمختلف المجتمعات ويجري بهدف معاداة الإسلام ونشر التطرف". وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذا العمل فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عدم تكراره.وقام المواطن العراقي السويدي المدعو، سلوان موميكا، يوم أمس الخميس، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية.واستدعى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، سفير السويد إلى وزارة الخارجية، مساء أمس الخميس، وتم إبلاغه احتجاج جمهورية إيران الإسلامية الشديد على ذلك، وتحميل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. وأوضح كنعاني أن هذا الفعل مناهض لـ"حقوق الإنسان"، إذ يسيء لأكثر من ملياري مسلم حول العالم.من جانبه قال السفير السويدي إنه سيبلغ حكومته على الفور بهذا الامر.وقبل فترة، بعد أن قام المدعو سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، استدعى مدير عام دائرة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي لدى طهران وأبلغه احتجاج إيران على ذلك وانتقد الحكومة السويدية على السماح بمثل هذه الإساءات بحجة حرية التعبير.كما أن الخارجية الإيرانية أرجأت إرسال سفيرها الجديد إلى ستوكهولم احتجاجا على ذلك. ولقيت الإساءة للقرآن موجة واسعة من الاستنكار والإدانة لدى مسلمي العالم تجاه العمل المستهجن.

https://sputnikarabic.ae/20230720/إيران-تستدعي-السفير-السويدي-احتجاجا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-1079258555.html

https://sputnikarabic.ae/20230720/قطر-تستدعي-السفير-السويدي-لتسليمه-مذكرة-احتجاج-على-الاعتداء-على-القرآن-1079259298.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم