https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-التركية-أنقرة-تلقت-توضيحات-مفصلة-من-موسكو-بشأن-أسباب-تعليق-صفقة-الحبوب-1079288228.html
الخارجية التركية: أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"
الخارجية التركية: أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"، وأنها تبذل جهودًا لاستئناف مبادرة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T19:12+0000
2023-07-21T19:12+0000
2023-07-21T19:12+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي في إسطنبول: "صفقة الحبوب مهمة من حيث منع حدوث أزمة الغذاء. بوساطة السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) والأمم المتحدة، تم تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتم تطوير آلية حول المسار ومراقبة السفن، نحن نبذل جهودًا جادة لاستئناف صفقة الحبوب، تركيا تدعم إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات، خلال المحادثات مع السيد لافروف (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف)، تلقينا توضيحات مفصلة حول أسباب موقف موسكو".أخطرت روسيا في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يناقش-مع-زيلينسكي-تفاصيل-تمديد-صفقة-الحبوب-1079288029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا
الخارجية التركية: أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"، وأنها تبذل جهودًا لاستئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب.
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي في إسطنبول: "صفقة الحبوب مهمة من حيث منع حدوث أزمة الغذاء. بوساطة السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) والأمم المتحدة، تم تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتم تطوير آلية حول المسار ومراقبة السفن، نحن نبذل جهودًا جادة لاستئناف صفقة الحبوب، تركيا تدعم إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات، خلال المحادثات مع السيد لافروف (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف)، تلقينا توضيحات مفصلة حول أسباب موقف موسكو".
وأشار إلى أن أنقرة تتوقع أن الأزمة الحالية حول مبادرة البحر الأسود للحبوب "سيتم تجاوزها في المستقبل القريب"، وإلا "سيتفاقم الجوع في الدول المحتاجة".
أخطرت روسيا في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة في بيان، بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.