https://sputnikarabic.ae/20230721/الفريق-الروسي-يغادر-مركز-إسطنبول-لتصدير-الحبوب-والعراق-يحشد-الدول-الإسلامية-ضد-حرق-القرآن-1079288909.html

الفريق الروسي يغادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب والعراق يحشد الدول الإسلامية ضد "حرق القرآن"

الفريق الروسي يغادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب والعراق يحشد الدول الإسلامية ضد "حرق القرآن"

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الفريق الروسي غادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب، بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق، وتحذيرها الأطراف المعنية من دخول أي سفينة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T20:08+0000

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الفريق الروسي يغادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب والعراق يحشد الدول الإسلامية ضد "حرق القرآن" الفريق الروسي يغادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب والعراق يحشد الدول الإسلامية ضد "حرق القرآن"

الفريق الروسي يغادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاقوقالت الوزارة إن الفريق الروسي غادر المركز، لكن سيبقي المركز قائما، وأنه طوال فترة عمل اتفاق تصدير الحبوب، تم تصدير أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى 45 دولة في 3 قارات.وأكدت أنه "من أجل استمرار العمل بالاتفاق، سيكون هناك تنسيق دائم مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن تعليق روسيا صفقة الحبوب بدءًا من الـ20 من الشهر الجاري، مؤكدا إمكانية العودة إليها فور تنفيذ الشق الروسي منها.وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا، ما اضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أنه يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية، مشيرا إلى أنه لا يريد أي وعود أو أي أفكار. فقط تنفيذ تلك الشروط.وقالت الكاتبة الصحفية، علا شحود، إن روسيا أوفت بالتزاماتها من جهة المرور الآمن للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وعلى العكس تعامل الغرب مع الشق الروسي في الاتفاقية.الحكومة العراقية تطرد سفيرة السويد وتقرر تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآنأكدت الحكومة العراقية أنها سوف تقوم بحشد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن، وسوف تقوم بغداد بحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات ضد عمليات حرق القرآن في السويد.وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد قرر طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: "توجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".وفي وقت سابق، ترأس السوداني اجتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف، وحادثة حرق السفارة السويدية في بغداد.وأكد الكاتب والمحلل السياسي، باسل الكاظمي، أنه لا يمكن اعتبار حرق القرآن تعبيرا عن الرأي، ما ينشر الكراهية بين المسلمين وباقي الأديان.وذكر أن حرية الرأي والتعبير مرفوضة عندما يتعلق الأمر بالأديان والمقدسات، وتصدّر العراق المشهد واتخذ إجراء بطرد سفيرة السويد.وقال إنه لا يتوقع أن يتكرر الأمر في دول عربية أو إسلامية أخرى من حرق لسفارة السويد أو أي موقف آخر، في ظل عدم التعامل بجدية من جانب الحكومات مع حادثة حرق القرآن.تعديلات نتنياهو القضائية تهدد علاقة الجيش الإسرائيلي بالحكومةقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية، في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية أثارت أزمة سياسية في البلاد، وذلك بعدما توعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت، أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله: "هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟".ونشر وزير الثقافة ميكي زوهار، الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره "يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش".ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش أرقاما رسمية حول احتجاجات جنود الاحتياط، لكن إذاعة الجيش قالت إن معظم هؤلاء من القوات الجوية. ووفقا لمحاربين سابقين، فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.وقال نتنياهو إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بـ"العصيان" بين الجنود، والذي اعتبر أنه يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها، ويقوّض الديمقراطية.وقال خبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، إن إسرائيل تقوم على القوة العسكرية التي تعتمد على استدعاء المدنيين للخدمة.وأوضح أن هناك خطورة على أمن إسرائيل بعد التلويح بعصيان الأوامر وعدم الامتثال لاستدعاء للعناصر المدنية في الاحتياط.واعتبر أن ذلك يؤثر على الوضع العام في الجيش الإسرائيلي، خاصة في سلاح الطيران الذي يعتمد على عمليات بالغة الحساسية والتشابك.وقال إن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية خاصة من الولايات المتحدة للعدول عن الإجراءات الخاصة بالتعديلات القضائية، التي سوف تؤثر على نتنياهو والذي يعتمد عليها كطوق نجاة وحيد له للابتعاد عن المساءلة القضائية.العاهل المغربي محمد السادس، يوجه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة المملكة المغربيةأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وجه دعوة إلى نتنياهو لإجراء زيارة رسمية للمغرب. وجاءت الدعوة عقب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها .وقالت وكالة الأنباء المغربية "ماب"، إن الملك محمد السادس "بعث برسالة شخصية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكر فيها إسرائيل على موقفها"، وأضاف أن زيارة نتنياهو "ستفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل".وأضاف أن الزيارة "ستكون أيضا فرصة لتعزيز آفاق السلام لجميع شعوب المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، من قبل المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة إسرائيل، بما في ذلك المبادئ التي ينبغي أن توجه تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وأضاف أن هذه الدعوة جاءت بمناسبة التطور اللافت في العلاقات الثنائية والآفاق التي يتم فتحها منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في 2020، بين المغرب وإسرائيل وأمريكا، كما أنها تأتي في سياق ديناميكية دولية لدعم سيادة المغرب على صحرائه، مع التوضيح أن المغرب له موقف واضح بخصوص القضية الفلسطينية، وبالتالي ليس هناك تأثير على هذا الموقف وعلاقة المغرب مع إسرائيل، والتي جاءت من أجل مسيرة السلام في الشرق الأوسط.ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بعد تعليق روسيا العمل باتفاق الحبوبصعدت أسعار القمح أكثر من 10% خلال الأسبوع الحالي، في ظل مخاوف تراجع الإمدادات بسبب التهديدات المتزايدة على تجارة الحبوب في البحر الأسود وذلك بعد إعلان روسيا، هذا الأسبوع، انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب بعد عدم الالتزام بتطبيق شروط الاتفاقية، وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للعودة فورا إلى الاتفاقية، في حال تلبية طلباته، بما في ذلك إعادة ربط المصرف الروسي الزراعي بنظام الدفع العالمي.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ، سيُنظر إلى أي سفينة تبحر في البحر الأسود باتجاه الموانئ الأوكرانية، على أنها ناقلة مُحتملة لشحنات عسكرية وطرف في الصراع.وارتفعت أسعار القمح في البورصة الأوربية بنسبة 8.2 في المئة ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو. بينما ارتفعت أسعار حبوب الذرة بنسبة 5.4 في المئة.وقفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5 في المئة، وهي أعلى نسبة ارتفاع في اليوم الواحد، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وذكر أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار الحبوب على المدى المتوسط وليس على المدى القصير، ولكن حاليا في ظل وجود مخزون من الحبوب وإذا التزمت أوكرانيا بشروط الاتفاق ووجود احتمالية لعودة هذه الصفقة بالشروط نفسها من جديد، سيسهم في استقرار الأسعار نسبيا.وأوضح أن ارتفاع الأسعار أمر بديهي على المدى المتوسط وفي مناطق محددة من العالم، والتي تستهدفها هذه الصفقة وخاصةً العالم العربي الذي سيتأثر بشكل كبير.

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