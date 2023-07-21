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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تسيطر-على-9-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دفوريتشينسك-1079260533.html
القوات الروسية تسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
القوات الروسية تسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، صباح اليوم الجمعة، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T02:52+0000
2023-07-21T02:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقب".وأضاف أن العدو فقد أكثر من كتيبة من أفراده، وأن القوات الأوكرانية فقدت منظومة الصواريخ الذاتية الحركة البولندية "كارب"، ومنظومة الرادار الأمريكية المعروفة بـ "AN/TPQ-50".وفي نتيجة القتال المضاد للمدفعية في منطقة تيشينكوفكا، تم تدمير منظومة الصواريخ الذاتية الحركة من طراز "فوزديكا 2أس1".وتمكنت فرقة منظومة الدفاع الجوي "بوك" من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" في منطقة كودكوفكا، وفي منطقة ليمان بيرفي دُمر طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Lelka-100".وأضاف زيبينسكي: "في منطقة فيليكي فيسيلوك تم تدمير طائرة بدون طيار من طراز 'Furya' على يد فرقة منظومة الصواريخ الدفاعية 'تور'".وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/سماع--دوي-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-1079260356.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري

القوات الروسية تسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك

02:52 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، صباح اليوم الجمعة، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.
وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقب".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا
02:13 GMT
وأضاف أن العدو فقد أكثر من كتيبة من أفراده، وأن القوات الأوكرانية فقدت منظومة الصواريخ الذاتية الحركة البولندية "كارب"، ومنظومة الرادار الأمريكية المعروفة بـ "AN/TPQ-50".
وفي نتيجة القتال المضاد للمدفعية في منطقة تيشينكوفكا، تم تدمير منظومة الصواريخ الذاتية الحركة من طراز "فوزديكا 2أس1".
وتمكنت فرقة منظومة الدفاع الجوي "بوك" من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" في منطقة كودكوفكا، وفي منطقة ليمان بيرفي دُمر طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Lelka-100".
وأضاف زيبينسكي: "في منطقة فيليكي فيسيلوك تم تدمير طائرة بدون طيار من طراز 'Furya' على يد فرقة منظومة الصواريخ الدفاعية 'تور'".
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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