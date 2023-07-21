https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تسيطر-على-9-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دفوريتشينسك-1079260533.html
القوات الروسية تسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
القوات الروسية تسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، صباح اليوم الجمعة، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T02:52+0000
2023-07-21T02:52+0000
2023-07-21T02:52+0000
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وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقب".وأضاف أن العدو فقد أكثر من كتيبة من أفراده، وأن القوات الأوكرانية فقدت منظومة الصواريخ الذاتية الحركة البولندية "كارب"، ومنظومة الرادار الأمريكية المعروفة بـ "AN/TPQ-50".وفي نتيجة القتال المضاد للمدفعية في منطقة تيشينكوفكا، تم تدمير منظومة الصواريخ الذاتية الحركة من طراز "فوزديكا 2أس1".وتمكنت فرقة منظومة الدفاع الجوي "بوك" من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" في منطقة كودكوفكا، وفي منطقة ليمان بيرفي دُمر طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Lelka-100".وأضاف زيبينسكي: "في منطقة فيليكي فيسيلوك تم تدمير طائرة بدون طيار من طراز 'Furya' على يد فرقة منظومة الصواريخ الدفاعية 'تور'".وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/سماع--دوي-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-1079260356.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
القوات الروسية تسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
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أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، صباح اليوم الجمعة، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.
وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقب".
وأضاف أن العدو فقد أكثر من كتيبة من أفراده، وأن القوات الأوكرانية فقدت منظومة الصواريخ الذاتية الحركة البولندية "كارب"، ومنظومة الرادار الأمريكية المعروفة بـ "AN/TPQ-50".
وفي نتيجة القتال المضاد للمدفعية في منطقة تيشينكوفكا، تم تدمير منظومة الصواريخ الذاتية الحركة من طراز "فوزديكا 2أس1".
وتمكنت فرقة منظومة الدفاع الجوي "بوك" من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" في منطقة كودكوفكا، وفي منطقة ليمان بيرفي دُمر طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Lelka-100".
وأضاف زيبينسكي: "في منطقة فيليكي فيسيلوك تم تدمير طائرة بدون طيار من طراز 'Furya' على يد فرقة منظومة الصواريخ الدفاعية 'تور'".
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.