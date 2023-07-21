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سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا
سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا
أفادت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T02:13+0000
2023-07-21T02:22+0000
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وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا. نحن ننتظر المعلومات الرسمية."وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الإنذار الجوي في المقاطعة.في ليلة الخميس، شنت القوات العسكرية الروسية ضربات انتقامية جديدة على مناطق إنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة لأوكرانيا في مناطق مدينة أوديسا وإيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق هدف الضربة وأن جميع الأهداف المحددة تعرضت للضرر.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا

02:13 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 02:22 GMT 21.07.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية.
وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا. نحن ننتظر المعلومات الرسمية."
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الإنذار الجوي في المقاطعة.
في ليلة الخميس، شنت القوات العسكرية الروسية ضربات انتقامية جديدة على مناطق إنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة لأوكرانيا في مناطق مدينة أوديسا وإيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق هدف الضربة وأن جميع الأهداف المحددة تعرضت للضرر.
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