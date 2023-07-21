https://sputnikarabic.ae/20230721/سماع--دوي-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-1079260356.html
سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا
سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا
أفادت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T02:13+0000
2023-07-21T02:13+0000
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وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا. نحن ننتظر المعلومات الرسمية."وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الإنذار الجوي في المقاطعة.في ليلة الخميس، شنت القوات العسكرية الروسية ضربات انتقامية جديدة على مناطق إنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة لأوكرانيا في مناطق مدينة أوديسا وإيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق هدف الضربة وأن جميع الأهداف المحددة تعرضت للضرر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
سماع دوي دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا
02:13 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 02:22 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
أفادت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية.
وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا. نحن ننتظر المعلومات الرسمية."
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الإنذار الجوي في المقاطعة.
في ليلة الخميس، شنت القوات العسكرية الروسية ضربات انتقامية جديدة على مناطق إنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة لأوكرانيا في مناطق مدينة أوديسا وإيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق هدف الضربة وأن جميع الأهداف المحددة تعرضت للضرر.